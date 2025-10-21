Giappone: Sanae Takaichi è il nuovo capo del governo, prima volta di una donna premier

Tokyo, 21 ottobre 2025 – Per la prima volta in Giappone il governo sarà guidato da una donna. Sanae Takaichi, leader del Partito liberaldemocratico (Pld), è stata infatti diventata il 104° primo ministro del Paese del Sol Levante dopo che la Camera bassa ha approvato la sua nomina con 237 voti a favore, tredici in più della maggioranza assoluta. La sua nomina è stata ben accolta dalla Borsa di Tokyo, che ha chiuso la seduta in terreno positivo.

Takaichi succede a Shigeru Ishiba, il cui esecutivo si è dimesso in blocco dopo aver perso la maggioranza in entrambe le camere nell'ultimo anno della legislatura. La neo premier dovrebbe consegnare già in giornata la nuova squadra di governo, che verrà successivamente presentata all'imperatore Naruhito per la cerimonia di insediamento ufficiale.

La 64enne Takaichi, già nota come la 'Lady di ferro del Sol Levante', avrà l'arduo compito di governare senza una maggioranza stabile, cercando sponde tra le forze d'opposizione per far avanzare la legislazione. La formazione di destra Japan Innovation Party (Jip), pur parte della coalizione, non avrà ruoli nel nuovo gabinetto e svolgerà funzioni consultive. In politica estera e difesa, Takaichi ha da subito deciso di imprimere un'accelerazione.

I media locali anticipano la revisione di tre documenti strategici chiave per incrementare ulteriormente le spese militari e rafforzare l'asse Tokyo-Washington, segnalando una rinnovata disponibilità ad allinearsi alle richieste Usa su difesa e sicurezza. In linea con l'impegno assunto nel 2022 di portare il bilancio della difesa al 2% del Pil entro il 2027, Takaichi ha dichiarato che il Giappone dovrà "superare quella soglia prima o poi" per rispondere alle crescenti minacce regionali. Aumenti di spesa che saranno finanziati da nuove entrate fiscali, imposte su imprese, redditi e tabacco.

Il primo impegno internazionale della nuova leader dovrebbe essere la partecipazione a un vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) in Malesia. Subito dopo, Takaichi ospiterà il presidente statunitense Donald Trump in visita ufficiale in Giappone. Entrambi gli appuntamenti sono previsti per la fine del mese.