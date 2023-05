Giappone, il premier Kishida licenzia suo figlio. “Party nella residenza statale, foto in pose inopportune”

Tokyo, 30 maggio 2023 – Un party privato di fine anno può finire sulla stampa nazionale se ad organizzarlo è il primogenito di Fumio Kishida, primo ministro giapponese. Diventa ancora più curioso se il figlio in questione, Shotaro, ricopre anche il ruolo di segretario esecutivo del padre. E se la festa si svolge all’interno della residenza ufficiale del primo ministro, ecco che lo scandalo è servito. Troppo sia per la forma sia per la sostanza, figurarsi poi per la proverbiale pudicizia nipponica.

È così che Kishida senior ha confermato il licenziamento del 32enne, sollevandolo dal suo incarico pubblico. Le foto dei festeggiamenti circolavano sui principali tabloid giapponesi dalla scorsa settimana. Alcune pose di Shotaro e altri parenti del premier sono state definite “inopportune” e hanno suscitato un tale malcontento nell’opinione pubblica da non considerare sufficiente un semplice rimprovero dai piani alti.

Le immagini della serata ritraggono il segretario insieme con una decina di persone disporsi davanti alle scale residenziali come fossero i neo eletti al governo. Altri ospiti, invece, hanno posato dietro al podio ‘ufficiale’ utilizzato nelle conferenze stampa statali.

Se inizialmente sembrava potesse bastare un richiamo al figlio per la sua ‘bravata’, pochi giorni fa Kishida ha ritenuto di doverlo sostituire per responsabilizzarlo.

“Rimuoverò Shotaro dal suo incarico per fargli assumere la responsabilità di azioni inappropriate per un segretario politico del primo ministro – ha dichiarato il premier in conferenza stampa -. Sono responsabile della nomina di mio figlio e per questo prendo la questione sul serio, ma allo stesso tempo ho intenzione di adempiere ai miei doveri concentrandomi sulla risoluzione dei reali problemi che preoccupano il Paese”.

A occupare il posto vacante, o meglio a riprenderselo, Takayoshi Yamamoto, 51 anni, in passato già nelle vesti di segretario personale del primo ministro, prima di essere sostituito dallo stesso Shotaro lo scorso ottobre.

Ma non è finita qui. La festa di fine dicembre rischia ora di avere implicazioni sul consenso attorno ai due Kishida coinvolti. Il primo viene accusato di aver agevolato la carriera politica del primogenito facendo favoritismi. Il secondo si trova nell’occhio del ciclone, e non è la prima volta che viene messo all’indice per l’abuso dei propri privilegi. Le prime critiche gli erano state mosse in occasione di un viaggio ufficiale al seguito del padre, a Londra, quando aveva scelto un negozio di lusso per acquistare un ‘souvenir’ dall’Inghilterra. Quindi era finito sui giornali per essersi recato a visite private con l’auto dell’ambasciata durante viaggi istituzionali nel Regno Unito e a Parigi.