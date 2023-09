‘Morte da superlavoro’: tribunale condanna azienda in Giappone

Tokyo, 29 settembre 2023 - Morto per ‘superlavoro’. E’ quello che ha stabilito l'Alta Corte di Fukuoka in Giappone riguardo alla morte di un dipendente 47enne del colosso tecnologico giapponese NEC Corp., avvenuta a causa di un’emorragia cerebrale nel marzo 2016 quando era direttore della sede di Okayama. L’Alta Corte ha ribaltato la sentenza di assoluzione pronunciata precedentemente dal tribunale del lavoro dichiarando che il decesso è stato causato dal "karoshi", in giapponese, ovvero un regime di stress psicofisico dovuto a orari prolungati ed estenuanti imposti dall'azienda.

In linea con quanto disposto dalle vigenti norme per il riconoscimento delle indennità, la malattia è riconosciuta come causata dal lavoro eccessivo quando la media delle ore di straordinario nei sei mesi precedenti la sua insorgenza ha superato le 80 ore mensili. Ricalcolando gli orari di lavoro, l'Alta Corte ha stabilito come l'uomo, lavorando in media 81 ore di straordinario al mese, sia stato vittima di un nesso causale tra l'insorgenza della malattia e il lavoro, accogliendo al contempo la richiesta di risarcimento danni presentata dai familiari ai danni dell'azienda.

Ma non è il primo caso riconosciuto di morte da superlavoro in Giappone, dove il ‘karoshi’ è considerato un grave problema sociale. Secondo l’ultima analisi disponibile, del 2019, nel Paese 174 morti sono collegabili all’eccessivo carico di lavoro: per 88 di queste si è trattato di suicidi.

Nelle inchieste successive ai decessi, è risultato quasi sempre una media di 80 ore di straordinario al mese nei tre mesi precedenti al decesso. E le indagini non si soffermano tanto sulla causa clinica del decesso, dall’ictsu all’infarto al suicidio, ma sulle condizioni di lavoro che possono aver provocato la crisi.