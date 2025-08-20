Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaza IsraleFunerali Pippo BaudoUcraina RussiaVideo rubati De MarrtinoStreamer morto
Acquista il giornale
EsteriGiappone, misteriosa palla di fuoco illumina la notte: “Era come la Luna”
20 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Esteri
  3. Giappone, misteriosa palla di fuoco illumina la notte: “Era come la Luna”

Giappone, misteriosa palla di fuoco illumina la notte: “Era come la Luna”

Probabilmente un meteorite esplosivo a fatto sobbalzare la prefettura di Miyazaki. Spaventati i residenti, qualcuno ha pensato agli alieni o alla guerra. L’incredibile video

Una palla di fuoco nei cieli del Giappone

Una palla di fuoco nei cieli del Giappone

Roma, 20 agosto 2025 - Meteorite, per gli esperti, alieni, per i sognatori, è aperto il caso della misteriosa e abbagliante palla di fuoco, con sfumature verdi, avvistata nei cieli del Giappone.

"Una luce bianca che non avevo mai visto prima è scesa dall'alto, ed è diventata così intensa che ho potuto vedere chiaramente le forme delle case intorno a noi", ha testimoniato Yoshihiko Hamahata alla tv NHK. Lui è stato investito dal raggio di luce mentre stava guidando nella prefettura di Miyazaki.

Per Toshihisa Maeda, direttore del Museo dello Spazio di Sendai nella regione di Kagoshima, nel Giappone sud-occidentale, era "luminosa come la Luna", un meteorite eccezionalmente luminoso che si sarebbe inabissata nel Pacifico. "Le persone hanno riferito di aver sentito l'aria vibrare".

I residenti sono rimasti scioccati, i video, già virali, non lasciano dubbi sull'eccezionale evento. Subito qualcuno ha ipotizzato un'invasione aliena, altri hanno iniziato a temere un attacco nemico (Nordcorea, Russia o Cina, c'è solo da scegliere), ma gli esperti stanno optando di più per il fenomeno naturale, cioè un meteorite esplosivo, un cosiddetto bolide. Per l'autorevole NASA un corpo celeste che sprigiona una tale energia potrebbe superare il metro di dimensioni.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata