Giappone, misteriosa palla di fuoco illumina la notte: “Era come la Luna”

Roma, 20 agosto 2025 - Meteorite, per gli esperti, alieni, per i sognatori, è aperto il caso della misteriosa e abbagliante palla di fuoco, con sfumature verdi, avvistata nei cieli del Giappone.

"Una luce bianca che non avevo mai visto prima è scesa dall'alto, ed è diventata così intensa che ho potuto vedere chiaramente le forme delle case intorno a noi", ha testimoniato Yoshihiko Hamahata alla tv NHK. Lui è stato investito dal raggio di luce mentre stava guidando nella prefettura di Miyazaki.

Per Toshihisa Maeda, direttore del Museo dello Spazio di Sendai nella regione di Kagoshima, nel Giappone sud-occidentale, era "luminosa come la Luna", un meteorite eccezionalmente luminoso che si sarebbe inabissata nel Pacifico. "Le persone hanno riferito di aver sentito l'aria vibrare".

I residenti sono rimasti scioccati, i video, già virali, non lasciano dubbi sull'eccezionale evento. Subito qualcuno ha ipotizzato un'invasione aliena, altri hanno iniziato a temere un attacco nemico (Nordcorea, Russia o Cina, c'è solo da scegliere), ma gli esperti stanno optando di più per il fenomeno naturale, cioè un meteorite esplosivo, un cosiddetto bolide. Per l'autorevole NASA un corpo celeste che sprigiona una tale energia potrebbe superare il metro di dimensioni.