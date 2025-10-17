Giappone, l'influenza diventa epidemia: chiuse 135 scuole. I rischi per l’Europa

Tokyo (Giappone), 17 ottobre 2025 – In Giappone l'influenza è stata dichiarata epidemia nazionale e sta diventando un reale problema, con oltre 6mila infezioni registrate. Si tratta di un numero particolarmente insolito per l'attuale periodo dell'anno e anche per questo sta crescendo l'attenzione per lo scoppio di una possibile epidemia in Asia ed Europa. Le autorità sanitarie, tuttavia, hanno definito 'improbabile' la trasformazione di quest'influenza da epidemia a pandemia globale. Nel paese asiatico, quasi la metà delle 287 persone ricoverate in ospedale per i sintomi influenzali nel mese di settembre sono stati bambini di età pari o inferiore ai 14 anni. Solitamente i focolai in Giappone si estendono tra i mesi di novembre e dicembre, ma quest'anno il virus si è diffuso più precocemente rispetto agli anni passati fino ad arrivare addirittura a 6.013 casi registrati al 10 ottobre. Si parla di un aumento dei pazienti trattati arrivato addirittura con cinque settimane di anticipo rispetto al solito.

Chiuse 135 scuole in Giappone

Le autorità sanitarie nipponiche stanno insistendo particolarmente con le fasce più vulnerabili della popolazione, composte da bambini piccoli, anziani, donne incinte e persone affette da malattie croniche, a vaccinarsi prima possibile contro l'epidemia in corso. Dal governo arrivano raccomandazioni rivolte alla popolazione sull'uso della mascherina, il lavaggio regolare delle mani e la limitazione dei contatti sociali per prevenire il contagio. Sono ben 135 le scuole costrette alla chiusura lungo le isole che compongono il Paese. Un andamento inusuale del periodo influenzale contraddistinto dal ceppo di influenza H3N2, che negli ultimi mesi ha provocato un netto aumento dei casi anche in altre zone dell'emisfero australe come Australia e Nuova Zelanda. La crescita dei viaggi intorno al mondo, i cambiamenti climatici e una minore esposizione al virus negli ultimi anni per via delle misure anti-Covid sono tra le cause principali dell'anticipo della stagione influenzale. Una situazione simile come tempistiche e intensità è stata registrata anche in Malesia, per via del medesimo ceppo.

L'allarme del virologo Balasubramaniam

Sull'anomalia influenzale hanno espresso i loro pareri anche alcuni esperti del settore. “Le epidemie di virus influenzale tendono a verificarsi stagionalmente ogni anno – ha dichiarato il virologo molecolare Vinod Balasubramaniam della Monash University Malaysia di Subang Jayaalla alla rivista 'Nature' –, prevalentemente in inverno nei paesi con clima temperato. In Giappone, questo di solito si verifica verso la fine di novembre. Quest'anno, l'aumento delle persone sottoposte a cure per l'influenza è iniziato cinque settimane prima del solito". Una situazione che è quindi da monitorare, considerati anche i dubbi su come si possa evolvere nelle prossime settimane. “L'aumento dei viaggi internazionali verso il Giappone, dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid, è uno dei fattori che potrebbe essere alla base dell'inizio precoce della stagione influenzale – ha continuato Balasubramaniam –. Altri fattori includono il cambiamento climatico e la scarsa esposizione al virus circolante, in particolare per anziani e bambini piccoli”.

Impennata di casi anche in Australia e Nuova Zelanda

La veloce capacità di trasmissione nel virus per via della crescente globalizzazione sta allertando gli studiosi: “I focolai potrebbero essere causati da un ceppo di influenza A chiamato H3N2 – ha spiegato il vice direttore del Centro riferimento per l'influenza a Melbourne Ian Barr, che collabora a stretto rango con l'Oms –, che ha avuto un'impennata in Australia e Nuova Zelanda negli ultimi due mesi in concomitanza con la fine dell'inverno nell'emisfero australe. In queste settimane un gran numero di persone provenienti dall'Australia si sta recando in Giappone, il che significa che ci sono maggiori possibilità di trasmissione del virus tra gli emisferi”.

L’appello di Bassetti a vaccinarsi

L'infettivologo Matteo Bassetti non ha perso l'occasione per lanciare un monito diretto anche alla popolazione italiana: “È emergenza influenza in Giappone con più di 100 scuole chiuse – ha affermato il medico e studioso –. Sta girando molto il ceppo H3N2 che sarà anche quello che arriverà in Italia con H1N1. La differenza per il Giappone rispetto al passato è che l'epidemia ha anticipato anche l'arrivo del freddo. Una situazione che potrebbe accadere anche da noi in Italia. Cosa fare? Vaccinarsi, quest'anno si deve vaccinare più popolazione possibile, alzare le coperture per evitare che l'onda giapponese arrivi”.