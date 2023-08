Giappone, il tifone Lan si è abbattuto sulla costa del Pacifico: case evacuate e treni sospesi

Tokyo, 14 agosto 2023 – Il tifone Lan ha travolto il Giappone, forti piogge e mareggiate hanno colpito la costa del Pacifico. La tempesta è arrivata con un giorno di anticipo, le autorità hanno dichiarato l'allerta per possibili frane e inondazioni. Nelle ultime ore, Lan si trovava a 260 chilometri a sud-est di Capo Shionomisaki, nella penisola di Kii, con raffiche fino a 198 km/h.

Nella tarda mattinata di ieri, un Comune della regione di Wakayama ha iniziato a invitare gli anziani e le persone fragili ad evacuare le case recandosi in appositi rifugi pubblici. Il fenomeno dovrebbe intensificarsi nel corso della giornata, interessando anche il resto del Paese. Saranno cancellati alcuni servizi di trasporto pubblico – compresi alcuni 'Shinkansen', i treni veloci – in particolare nelle regioni circostanti Osaka e Nagoya sull'isola di Honshu. Disagi annunciati per i molti giapponesi che in questi giorni godono tradizionalmente delle vacanze di 'obon' spostandosi da una città all'altra del Paese.