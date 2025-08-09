Giallo sulle parole di Putin, Witkoff ha frainteso lo zar: nubi sul vertice di Ferragosto

Roma, 9 agosto 2025 – Nubi sul vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. A meno di una settimana dall’incontro spunta un giallo sulla reale intesa verso un possibile accordo di pace sull'Ucraina. Secondo quanto riferito da Bild, nel colloquio del 6 agosto con il presidente russo, l'inviato speciale Usa Steve Witkoff avrebbe frainteso la richiesta russa di ‘ritiro pacifico’ delle forze ucraine da Kherson e Zaporizhzhia, interpretandola come un'offerta di Mosca di ritirare le proprie truppe dalle stesse regioni.

Vladimir Putin e Steve Witkoff

Il Cremlino, sottolinea il tabloid tedesco, non ha modificato la sua posizione: ottenere il pieno controllo delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson (e non solo le parti già occupate delle stesse regioni) e la Crimea come condizione per la fine del conflitto. L'unica apertura riguarderebbe "cessate il fuoco settoriali" su infrastrutture energetiche o grandi città lontane dal fronte. Putin non sarebbe disposto a interrompere le offensive nemmeno a fronte dell'offerta Usa di revocare gran parte delle sanzioni e avviare nuovi accordi commerciali. Tuttavia, alcune parole pronunciate da Mosca sarebbero state erroneamente lette dall'inviato speciale come un segnale di apertura.

“Witkoff non sa di cosa sta parlando”, ha affermato un alto funzionario ucraino alla Bild, una valutazione che sarebbe condivisa anche in ambienti governativi di Berlino. Nella teleconferenza di giovedì con i partner europei, la delegazione Usa – composta da Witkoff, Marco Rubio e J.D. Vance – sarebbe apparsa ‘caotica e divisa’, scrive ancora il tabloid, con l'inviato giudicato ‘sopraffatto e poco preparato’ e con divisioni interne sul coinvolgimento dell'Ue nei negoziati, con il segretario di Stato più favorevole degli altri due a tenere aperto il dialogo con gli europei.

Intanto Bloomberg e il Wall Street Journal hanno riferito ieri che Putin sarebbe pronto ad abbandonare parzialmente le sue richieste territoriali massimaliste sull'Ucraina congelando il conflitto sull'attuale linea del fronte e fermando l'offensiva nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia in cambio del ritiro delle truppe ucraine dal Donbass, nonché del riconoscimento del controllo russo sulla Crimea. Un simile ‘scambio territoriale’ dovrebbe segnare l'inizio di una tregua e, successivamente, di negoziati tecnici per un accordo di pace definitivo, hanno affermato fonti di Bloomberg.