Il giallo di Sinwar: il capo di Hamas è vivo? Scontro tra gli 007

Roma, 24 settembre 2024 – Che fine ha fatto Yahya Sinwar? Sulla sorte del leader militare di Hamas si è aperto un confronto tra agenzie di intelligence israeliane. Da un lato c’è Aman, il direttorato dell’intelligence di Idf, che avvalora l’ipotesi, dall’altro c’è lo lo Shin Bet, il servizio segreto per l’interno, che la nega. L’altroieri, in un rapprto allo Stato maggiore, Aman, partendo della mancanza di informazioni da un paio di settimane sulla sorte di Sinwar, riportava una serie di informazioni raccolte tra fonti confidenziali palestinesi che sembravano supportare la possibilità che Sinwar fosse stato ucciso in uno dei bombardamenti israeliani nella Striscia.

Sinwar, capo di Hamas

Incrociando i bombardamenti con le date successive all’ultimo contatto noto di Sinwar, Aman ha anche ipotizzato una localizzazione dello “strike“ nel quale potrebbe essere rimasto ucciso Sinwar e ha avuto l’autorizzazione a portare al laboratorio di medicina legale Abu Kabir – una struttura dell’esercito israeliano – i corpi di tre palestinesi rimasti uccisi nell’attacco. Ma il risultato non è stato quello atteso.

“L’esito dell’esame del Dna su tutti i corpi analizzati ha avuto esito negativo” ha detto un portavoce militare. Il che significa solo che Sinwar non è morto in quell’attacco, è la lettura di Aman, mentre lo Shin Bet ritiene che Sinwar sia ancora vivo e vegeto. “Questa speculazione – osservano dall’intelligence civile – si basa esclusivamente sul fatto che il leader di Hamas non ha diffuso messaggi per un periodo relativamente lungo, cosa che è accaduta in altri periodi durante la guerra. Riteniamo che Sinwar sia vivo e al solito stia usando ostaggi come scudi umani”.

Ma funzionari dell’intelligence militare israeliana, citati in forma anonima dalla radio militare, ritengono invece che “i recenti messaggi attribuiti al capo di Hamas, Yahya Sinwar, non siano stati scritti personalmente da lui”. In particolare, si fa riferimento ai messaggi di congratulazioni inviati al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, dopo la sua vittoria elettorale, e ai ribelli Houthi a seguito di un attacco missilistico contro Israele. Secondo la radio militare questi messaggi sono stati redatti da un altro funzionario di Hamas a nome di Sinwar, e non direttamente da lui, e non a caso sarebbero privi di firma, che di solito invece compare in calce ai comunicati.

Nel dubbio, l’Idf non prende posizione e il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari, si è limitato ad un laconico: “Relativamente a quanto emerso negli ultimi giorni sulla situazione di Sinwar, e in partirolare sulla possibilità che possa essere morto, non posso né confermarlo né smentirlo”.