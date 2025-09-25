Mongolfiere nei cieli di Mosca, a cosa serve la nuova arma-esca di Kiev

Roma, 25 settembre 2025 – È un giallo la presenza di gruppi di palloni aerostatici simili a piccole mongolfiere avvistati lunedì sera sui cieli russi, durante un attacco con droni da parte delle forze ucraine. Secondo fonti del Ministero della Difesa russo, citate dal sito Meduza, l'Ucraina non li aveva mai utilizzati su così larga scala prima d’ora. E questo apre nuovi interrogativi su una possibile strategia adottata da Kiev confondere e saturare le difese aeree russe.

Sistemi di difesa

Il Cremlino non ha fornito finora dettagli sul tipo di palloni lanciati e sull’analisi di quelli recuperati al suolo. E tanto è bastato per alimentare le ipotesi sul massiccio lancio delle piccole mongolfiere, con alcuni analisti militari che si sono spinti fino a immaginare che i palloni trasmettano impulsi simili a quelli di un drone d’attacco. Espediente che costringerebbe i caccia del Cremlino, inviati ad intercettare i veri “bombardieri” di Kiev, a sprecare tempo e risorse nell’identificare e neutralizzare falsi obiettivi.

Ma l’ipotesi al momento più probabile è che i palloni aerostatici abbiano lo scopo di sovraccaricare e confondere i sistemi di difesa aerea e i radar. Ogni sistema, infatti, può tracciare solo un numero limitato di bersagli contemporaneamente, e per tracciarli deve attivare i radar, rivelando la propria posizione. Questo consente al nemico di tracciare le posizioni e pianificare le rotte per lanciare droni o missili.

L’altra ipotesi è che i palloni siano dotati di riflettori angolari metallici che distorcono e ingrandiscono la loro sezione radar per confondere i sistemi di difesa aerea. In pratica, i palloni agirebbero come esche o bersagli civetta. Non è la prima volta che Ucraina e Russia utilizzano palloni aerostatici, ma è la prima che Kiev lo fa in modo così massiccio.

I piccoli palloni aerostatici, privi di motore, volano alla deriva portati dal vento. E proprio le loro caratteristiche di volo – ad alta quota e a una velocità comparabile a quella dei droni –, rende difficile distinguerli dai velivoli senza pilota. Secondo il canale Telegram russo Fightbomber, risulterebbe più difficile abbattere questi palloni aerostatici che colpire i droni. La bassa traccia radar e la loro natura passiva li rendono sfuggenti.

La loro rotta è affidata al vento, come nell’attacco del 22 settembre scorso, quando la brezza soffiava da sud-ovest a circa 12-15 chilometri orari, trasportando i palloni dall'Ucraina nord-orientale verso Tula, Ryazan e Mosca. Un’area in cui i venti da sud-ovest tendono a predominare, dando un vantaggio all'Ucraina, che potrebbe ripetere l’attacco in condizioni meteo favorevoli.