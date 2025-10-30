Giallo della hostess morta a Vienna. I pm austriaci riaprono l’inchiesta

La Procura di Vienna riapre le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco (foto), l’hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato, Elio Bargione. La giovane, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento lungo Universumstrasse. Le autorità austriache avevano archiviato il caso ritenendolo un suicidio ma, l’avvocato della famiglia, Alberto Raffadale, insieme al suo assistente del Foro di Vienna, Andrea Longo, è riuscito a fare riaprire l’inchiesta sostenendo l’esistenza di alcune incongruenze tra il racconto del fidanzato e quello di alcuni testimoni del posto.

Sul caso, dunque indagano adesso sia la Procura di Vienna che quella di Palermo che aveva iscritto nel registro degli indagati Bargione per istigazione al suicidio. Il legale della famiglia ha presentato due esposti. "Al momento non sappiamo cosa stiano facendo le autorità austriache, sicuramente stanno sentendo i testimoni, forse Bargione – spiega l’avvocato Alberto Raffadale –. La cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, soprattutto viste le differenze tra la versione fornita dal ragazzo e quelle di altri testimoni".

Aurora è morta pochi giorni dopo la violenta caduta, in ospedale. Intanto sono ore di speranza per i familiari della vittima: "Si intravede finalmente una luce – dice la zia di Aurora, Ninfa –, da quattro mesi brancoliamo nel buio, adesso ci aspettiamo giustizia e che ci dicano cosa è davvero successo quella sera. Mio fratello e mia cognata da allora non vivono più. Vogliamo la verità, il non sapere ci logora".