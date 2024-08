Giacomo Passeri condannato all’ergastolo in Egitto, il fratello: “Siamo scioccati. Lo Stato ci aiuti”

Pescara, 21 agosto 2024 – Giacomo Passeri, il 31enne di Pescara da un anno recluso al Cairo, è stato condannato all’ergastolo. Lo rende noto il fratello Andrea che si dice "scioccato” per il verdetto e amareggiato per l’indifferenza da parte del governo. Il 31enne italiano è accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti dopo che il 23 agosto di un anno fa, fermato durante un viaggio in Egitto, è stato trovato in possesso una piccola quantità di marijuana.

Condanna choc

"Lui si è sempre dichiarato innocente, si sente abbandonato – racconta Andrea Passeri –. L'altro giorno i giudici del Cairo hanno emesso la sentenza di condanna: ergastolo, con 25 anni da scontare nel paese. Siamo stupiti e scioccati, un epilogo che non ci saremmo mai aspettati". Rimarca il fratello di Giacomo, che dopo la condanna, dice di non aver ricevuto alcun contatto dall'Ambasciata italiana al Cairo.

L’appello

Quindi lancia un appello: "Chiediamo allo Stato, alla politica italiana di farlo tornare in Italia, di interessarsi almeno al caso attraverso la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità egiziane in mio possesso. Giacomo è ingiustamente trattenuto lì, si faccia qualcosa per riportarlo al più presto a casa". Nei mesi scorsi la famiglia aveva lanciato l'allarme sulle condizioni di Giacomo, che aveva anche iniziato uno sciopero della fame per protestare sul trattamento ricevuto e per le lungaggini processuali.

Solidarietà

In una nota il deputato di Avs Marco Grimaldi e il segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo Daniele Licheri chiedono l'immediato intervento del Governo per quella che definiscono “una vicenda dai diritti umani negati. Abbiamo visto la vicenda Regeni, la vicenda Zaki, non ci fidavamo di chi diceva che in Egitto andava tutto bene. È stato detenuto senza traduttori – sottolineano Grimaldi e Licheri –, sottoposto a un interrogatorio senza avvocati. Non c'è bisogno di sapere di che cosa Luigi Giacomo Passeri sia stato accusato”. Mentre il responsabile Esteri di Italia Viva Ivan Scalfarotto chiede l’intervento del ministro degli esteri Tajani: “Convochi l'ambasciatore dell'Egitto alla Farnesina. Questa condanna rappresenta un vero e proprio schiaffo nei confronti del nostro Paese”.