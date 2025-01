Giacomo Passeri, confermata la condanna in Egitto: 25 anni per traffico internazionale di droga

Pescara, 29 gennaio 2025 – E’ stata confermata in appello la condanna a 25 anni di carcere del pescarese Luigi Giacomo Passeri, arrestato il 23 agosto del 2023 in Egitto.

Quando è stato fermato Passeri, oggi 32enne, era in vacanza: secondo la versione dei familiari era in possesso di piccole dosi di marijuana. Le autorità egiziane invece sostengono di averlo trovato in possesso di un importante quantitativo di stupefacenti tra cui anche numerosi ovuli, che aveva ingerito. Il tribunale del Cairo lo ha ritenuto responsabile di traffico internazionale di stupefacenti.

Papà italiano e mamma della Sierra Leone, il giovane da tempo risiedeva a Londra. In occasione della condanna di primo grado, lo scorso agosto, la famiglia aveva lanciato un appello allo Stato italiano, perché le istituzioni si interessassero del caso. “Giacomo è ingiustamente trattenuto lì – diceva il fratello Andrea – si faccia qualcosa per riportarlo al più presto a casa". La Farnesina aveva detto di stare seguendo la vicenda “con la massima attenzione”.

Nelle lettere inviate alla famiglia, Giacomo ha parlato di condizioni dure, di vere e proprie torture. Ha scritto di essere stato “rinchiuso per ore in una cella piena di feci, urine, scarafaggi, con le manette talmente strette da non far più scorrere il sangue nelle dita”. Poi trasferito in un’altra cella con “12 detenuti accusati di omicidio, tentato omicidio”. Durante la detenzione Passeri è stato operato d’appendicite e “abbandonato senza cure per giorni”.

Mesi fa Passeri aveva iniziato uno sciopero della fame, protestando anche per le lungaggini burocratiche che hanno procrastinato il processo. La famiglia temeva per la sua salute.

Notizia in aggiornamento