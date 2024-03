Strage in Germania, soldato spara e uccide 4 persone tra cui un bambino

Roma, 1 marzo 2024 – Un soldato tedesco della Bundeswehr è stato arrestato dopo aver presumibilmente ucciso quattro persone tra cui un bambino. E’ successo questa notte nel distretto di Rotenburg, in Bassa Sassonia. Non si può escludere che il movente sia “nell'ambiente familiare”, hanno detto gli inquirenti, come riporta Dpa. La polizia è intervenuta alle prime ore di questa mattina dopo una chiamata proveniente da un'abitazione a Scheeßel, dove si era verificata una sparatoria. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'edificio e lo hanno preso d'assalto. All'interno dell'abitazione, secondo la polizia, c'erano "diverse vittime". La situazione sul terreno è rimasta molto tesa anche al mattino: alla vicina stazione ferroviaria di Rotenburg, tra gli altri luoghi, erano di stanza forze di sicurezza con fucili mitragliatori e diverse case erano state circondate. All'alba l'annuncio dell’arresto. Attualmente, è in corso un'operazione di polizia nella caserma von Düring di Rotenburg. Le 'scene del crimine', secondo la polizia, sarebbero due: una nella casa di Westervesede a Scheeßel e una a Bothel, distretto di Rotenburg.