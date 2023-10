Batosta per i socialisti in Germania: alle regionali vola l’estrema destra

Berlino, 8 ottobre 2023 – Pessimo test a metà legislatura per i tre partiti al governo, nelle elezioni regionali in Baviera (13,4 milioni di abitanti) e in Assia (8,3 milioni), insieme un quarto della popolazione nazionale. Perdono socialdemocratici e verdi, e i liberali crollano, mentre avanza l’AfD, il partito dell’estrema destra arrivato al secondo posto in entrambi i Länder. La Linke, all’estrema sinistra, è di fatto scomparsa. Tra due anni, se non si riuscirà a fermare la sua avanzata sarà difficile formare una nuova coalizione in grado di funzionare, e sarebbe anche grave la scomparsa dei liberali e della Linke, che potrebbero non raggiungere il minimo del 5 per cento per entrare in Parlamento. L’opposizione sarebbe rappresentata dalla sola Alternative für Deutschland, che raccoglierebbe tutti i voti di protesta. Un buon risultato, sia pure con qualche ombra, per la Cdu/Csu, il partito di Frau Merkel. È sempre più probabile che tra due anni il prossimo Cancelliere sia un cristianodemocratico. In estrema sintesi, in Assia, il Land di Francoforte, sede della Bce, la Banca europea, la Cdu si conferma il partito di maggioranza relativa con il 34,9, quasi otto punti in più. Segue l’AfD con il 17 (più 4), i socialdemocratici con il 15,6 (meno 4,3), i verdi 15,3 (meno 4,6), i liberali dell’Fdp, perdono metà dei voti, il 2,5, e scendono al 5: si dovrà contare fino all’ultima scheda per sapere se entreranno in Parlamento. In Baviera, il Land più ricco, il più efficiente, i cristianosociali si confermano al primo posto, perdono appena lo 0,4, ma ottengono il peggior risultato da decenni con il 36,8. Fino a dieci anni fa avevano la maggioranza assoluta dei seggi, e sono al governo da 60 anni. Una vittoria preoccupante, perché si presentano solo nella regione, ma la percentuale si fa su scala nazionale, e con il 36 bavarese in Germania rischiano di non superare lo sbarramento del 5. Potranno scegliere di confermare l’alleanza con i Freie Wähler, il movimento dei liberi elettori, che ottengono il 14,7, tre punti in più o, meno probabile, con i verdi che sono al 15,4 (meno 2,5). Anche in Baviera, i socialdemocratici del Cancelliere Olaf Scholz perdono duramente: 4,6 punti in meno, e si fermano all’ultimo posto con l’8. L’AfD, che è al primo posto in base ai sondaggi nella ex Ddr, trionfa anche nell’opulenta Baviera, con il 15,5 (più 5,5 punti). Non deve il suo successo solo alla protesta degli ex tedeschi orientali. I partiti democratici non trovano un’intesa. Due terzi dei voti dell’AfD sono di protesta contro le scelte del governo centrale.