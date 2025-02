Germania, oltre 200 mila persone in piazza a Monaco contro l’AfD. In campo anche le 'Nonne contro l'estrema destra’

Roma, 8 febbraio 2025 - Una marea di manifestanti ha invaso Monaco di Baviera per protestare contro il partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD). Oltre 200 mila persone, secondo la polizia locale, hanno preso parte alla dimostrazione che ha preso il via a Monaco alle 14.

I manifestanti, riuniti sotto lo slogan "La democrazia ha bisogno di te", hanno respinto qualsiasi collaborazione in Germania con l'AfD. A due settimane dalle elezioni nel Paese gli organizzatori della manifestazione 'Monaco è multicolore' sottolineano che tante persone vogliono dare "un segnale forte a favore della diversità, della dignità umana, della coesione e della democrazia" prima delle urne.

In campo anche le 'Nonne contro l'estrema destra', un movimento creato nel 2018 sulla scia di uno simile in Austria, in diverse città tedesche, tra cui Hannover, dove hanno protestato 24mila.

A Berlino la settimana scorsa erano 160.000, e l'onda della protesta non sembra accennare a fermarsi. Proteste esplose quando Friedrich Merz, candidato conservatore della Cdu alla carica di cancelliere, e favorito nei sondaggi, ha iniziato ad avvicinarsi all'AfD facendosi aiutare al Bundestag per far approvare una mozione non vincolante volta a bloccare gli stranieri senza documenti alla frontiera, compresi i richiedenti asilo.