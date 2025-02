Germania, auto su manifestazione dei sindacati a Monaco. Media: un morto e diversi feriti

Monaco di Baviera, 13 febbraio 2025 – Ci sarebbe anche un morto (una donna a quanto si apprende da un’agenzia Kronos) a Monaco di Baviera dove un’auto ha travolto la folla. Mentre era in corso una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi, un’auto infatti ha investito i presenti. Alla guida un giovane che è stato fermato dalla polizia. Ci sarebbero una ventina di feriti. Ancora non chiara la dinamica.

Una donna morta

È di almeno una ventina di feriti e una donna morta il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto a Monaco di Baviera, in Germania, dove un'auto si è lanciata contro un gruppo di persone. Lo ha riportato il quotidiano tedesco Bild, secondo cui il mezzo ha travolto alcune persone che partecipavano a una manifestazione organizzata dal sindacato 'Verdi'. Fra i feriti ci sarebbero anche dei bambini.

Domani a Monaco Vance e Zelensky

La polizia tedesca ha parlato di diverse persone ferite. "Siamo sul posto con forze ingenti" ha scritto la polizia di Monaco sui social media. Domani è in programma proprio nella città la Conferenza sulla Sicurezza, con il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attesi oggi a Monaco di Baviera. È in corso una vasta operazione di polizia vicino alla stazione centrale, ha detto un portavoce senza fornire ulteriori dettagli. Gli agenti stanno lavorando per verificare quanto accaduto.

Auto su manifestazione dei sindacati a Monaco (Afp)

Arrestato l’uomo alla guida

È stato bloccato l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto un gruppo di persone a Monaco di Baviera, in Germania, provocando secondo il quotidiano tedesco Bild almeno quindici feriti. Lo ha dichiarato la polizia cittadina, che ha aggiunto che il conducente è stato "messo in sicurezza sul posto" e "attualmente non rappresenta alcun ulteriore pericolo". Gli agenti non hanno fornito ulteriori informazioni sull'uomo alla guida.

L'uomo che alla guida di una Mini si è schiantato sulla folla che partecipava a un comizio dei Verdi a Monaco di Baviera sarebbe un afghano di 26 anni. Lo riporta la Bild che cita fonti della polizia.

La dinamica non è ancora chiara ma secondo alcuni testimoni l’auto si sarebbe scagliata contro la folla in modo volontario.

Il sindaco di Monaco: anche bambini fra i feriti

Ci sarebbero anche dei bambini fra i feriti di Monaco di Baviera, dove un'auto ha travolto la folla durante una manifestazione. Lo ha riferito il sindaco della città ai media tedeschi. Secondo la Bild non è chiaro se il gesto dell'autista sia stato intenzionale o se la persona al volante abbia scambiato l'acceleratore col freno per errore.