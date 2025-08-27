La Germania vuole mezzo milione di soldati: varata la nuova leva. “Sarà l’esercito più forte d’Europa”

Roma, 27 agosto 2025 – Berlino si prepara ad affrontare Mosca. E potenzia l’esercito. "Puntiamo ad avere 260.000 soldati. Il mio obiettivo è che la Germania, in ragione della sua dimensione e della sua forza economica, abbia il più forte esercito convenzionale nella Nato sul lato europeo", ha detto il cancelliere federale Friedrich Merz in conferenza stampa con il ministro della Difesa Boris Pistorius. Ma tra effettivi e riservisti Berlino punto ad avere a disposizione quasi mezzo milione di uomini. La leva obbligatoria era stata sospesa in Germania nel 2011 sotto il cancellierato di Angela Merkel. Attualmente, la Bundeswehr conta circa 182.000 soldati e 49.000 riservisti. Pistorius punta ad arrivare ad almeno 260.000 militari e 200.000 riservisti operativi, per un totale di 460mila uomini e donne.

Il disegno di legge

Merz ha difeso la scelta di non introdurre immediatamente la leva obbligatoria e di puntare per ora al sistema della volontarietà, ricordando come al momento "mancano le caserme e gli istruttori, il che significa che tutto deve crescere di nuovo dal basso, e questa crescita viene ora accelerata". Il disegno che ha avuto il via libera oggi potrebbe portare alla coscrizione obbligatoria se non si raggiungessero gli obiettivi di reclutamento.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il ministro della Difesa Boris Pistorius (Ansa)

Vertice al ministero della Difesa

Il governo si è riunito oggi eccezionalmente proprio al ministero della Difesa, una circostanza che non si verificava da quasi venti anni. Merz l'ha definita una "vecchia tradizione della Repubblica di Bonn" e ha annunciato l'intenzione di tenere una volta l'anno la riunione del governo al ministero della Difesa proprio in ragione delle nuove sfide della sicurezza continentale.

Questionario e visita medica

A partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo, sarà inviato un questionario a tutti i giovani tedeschi, maschi e femmine, per sondare il loro interesse a servire nelle forze armate. Saranno incluse domande sul livello di forma fisica, competenze e interessi. Secondo il disegno di legge, che deve ancora essere approvato dal parlamento, gli uomini saranno obbligati a compilare il questionario, mentre per le donne sarà facoltativo. Dal 1 luglio 2027, tutti i tedeschi di 18 anni dovranno sottoporsi a una visita medica obbligatoria, anche se non avranno deciso di arruolarsi come volontari.

Stipendio e assistenza sanitaria

Pistorius ha dichiarato che il governo di Berlino proporrà una serie di incentivi per raggiungere nuovi obiettivi, tra cui un aumento degli stipendi, per "migliorare l'attrattiva rispetto allo status quo". Per il reclutamento è stata decisa una campagna sui social media per pubblicizzare i vantaggi dell'arruolamento: uno stipendio minimo di 2.300 euro al mese, assistenza sanitaria gratuita e altri vantaggi come il supporto per ottenere la patente di guida.

La più grande fabbrica di munizioni d’Europa

E proprio oggi Rheinmetall ha inaugurato quella che sarà la più grande fabbrica di munizioni d'Europa a Unterluess, vicino ad Hannover, e l'amministratore delegato Armin Papperger ha anticipato che potrebbe costruire strutture simili in altri paesi della Nato "creando così un ecosistema di difesa paneuropeo". Il gruppo tedesco è anche in contatto con il governo bulgaro per costruire due stabilimenti uno per la polvere da sparo e uno per le munizioni attraverso una jv con un investimento "ben superiore a 1 miliardo di euro", ha affermato Boyko Borissov, leader del partito Gerb al governo in Bulgaria in un live streaming su Facebook. Il nuovo stabilimento in Germania invece ha comportato un investimento da 500 milioni.