Cosa sta succedendo in Germania: Lindner propone elezioni anticipate, Scholz lo licenzia

Berlino, 6 novembr e 2024 – Si alzano le tensioni all’interno del governo tedesco, e non è escluso che si concludano c on una rarissima disegregazione della coalizione che lo forma. Dopo il vertice di maggioranza di oggi, il cancelliere Olaf Scholz ha deciso di licenziare il ministro delle Finanze Christian Lindner, esponente del Partito liberale democratico, reo di aver chiesto elezioni anticipate, da tenersi all’inizio del 2025. Ma il capo del governo è convinto: vuole guidare la Germania fino alla scadenza naturale della legislatura, il settembre successivo.

Ed è proprio la figura di Lindner quella della discordia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un governo allo stremo. Nei giorni scorsi era infatti emerso un documento riservato firmato dal ministro, che prevedeva una chiara inversione di rotta dalle politiche economiche centriste di Scholz, a favore di misure ‘più coraggiose’. Questo è il riassunto della crisi di governo: i partiti della coalizione ‘semaforo’ – socialisti, verdi e liberali – non concordano sulla direzione economica che la Germania deve seguire.

Se l’obiettivo di tutti è quello di scongiurare un secondo anno consecutivo di recessione, non si trova un accordo sul come perseguirlo. I socialdemocratici di Scholz cercano di preservare le loro priorità sociali; i verdi del ministro dell’Economia Robert Habeck spingono per la lotta al cambiamento climatico nonostante i costi della transizione, mentre i liberali sono ostinatamente concentrati sul rispetto dei drastici limiti costituzionali della Germania sul deficit di bilancio e sul debito. Lindner chiede anche la fine della ‘tassa di solidarietà’ introdotta nel 1991, per finanziare i costi della riunificazione con l’Est, e l'abbandono da parte del suo Paese di quegli obiettivi climatici più ambiziosi di quelli fissati dall'Unione europea.

Alla richiesta di elezioni anticipate, il cancelliere si è chiuso a riccio invitando gli alleati a pensare in modo “pragmatico” e non “ideologico” per “affrontare la sfida”. Il primo a rischiare la poltrona è proprio lui: nell’ultimo sondaggio Insa, la Spd è data al 15,5%, molto distanziata dalla Cdu che tornerebbe primo partito (32% con la Csu) e superata persino dall’esterma destra di Afd (18%). Non se la passano meglio né i Verdi – che perderebbero quasi il 5% dei consensi – né i liberali, che dall’11,4% del 2021 passerebbero al 4,5% dei consensi.