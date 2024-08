Germania, donna accoltella cinque persone su un autobus: tre feriti gravi

Paura questa sera intorno alle 19.40 in Germania, nel quartiere Eiserfeld di Siegen nella zona Nord Reno-Westfalia: una donna di 32 anni ha aggredito e ferito in maniera grave cinque persone a bordo di una autobus. Tre persone sono in gravi condizioni.

Non si sarebbe trattato di un attentato terroristico, la donna sarebbe stata subito bloccata e arrestata. Secondo le forze dell’ordine, a bordo dell’autobus diretto alla festa cittadina di Siegen ci sarebbero stati almeno 40 passeggeri, fra cui bambini e ragazzi.

Quello che sembra da una prima ricostruzione è che la 32enne avrebbe colpito in maniera casuale e senza quindi un disegno preciso di cosa intendesse fare. Il dato di fatto è che è salita sull’autobus già avendo con sè il coltello, quindi con l’intendimento di mettere a segno un attacco.