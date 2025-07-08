Germania-Cina, alta tensione. Il laser contro l’aereo di Berlino e la discordia sulle terre rare

Roma, 8 luglio 2025 - Attrito tra Cina e Germania per un episodio avvenuto nel Mar Rosso. Il ministero degli Esteri tedesco ha lamentato che un aereo dell'aviazione di Berlino è stato preso di mira con un laser dalle forze cinesi mentre era impegnato nell'operazione di pattugliamento europeo denominata Aspides. L'incidente laser si sarebbe verificato quando l'aereo si è avvicinato a una fregata cinese.

La missione militare navale dell'Ue è stata avviata nel 2024 per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico, nel Golfo di Oman e nel Golfo Persico in risposta agli attacchi Houthi.

La protesta di Berlino

"La messa in pericolo del personale tedesco e l'interruzione dell'operazione sono del tutto inaccettabili" - si legge nel comunicato pubblicato sul profilo X del ministero - "l'ambasciatore cinese è stato convocato oggi al Ministero degli Esteri". Non sono noti ulteriori dettagli sull'incidente, né sono al momento disponibili reazioni della diplomazia di Pechino.

L'imbarcazione cinese ha "preso il rischio di mettere in pericolo personale ed equipaggiamento", ha detto comunque un portavoce del ministero tedesco, spiegando che la missione dell'aereo è stata quindi abbandonata dopo quanto accaduto e il velivolo è rientrato nella base a Gibuti. Da fonti della sicurezza, la Bild ha appreso che l'attacco è avvenuto vicino alle coste dello Yemen all'inizio di luglio. Anche Pechino, come altri Paesi occidentali, ha una base nella piccola, ma strategico, Nazione africana.

Una foto, resa disponibile dall'Ufficio dell'Esercito iraniano, mostra il cacciatorpediniere lanciamissili Baotou della Marina cinese (foto Afp)

Il precedente del 2018

Nel 2018, il Pentagono ha accusato i cinesi di aver usato puntatori laser di tipo militare contro piloti statunitensi operanti proprio nella base di Gibuti. La decisione della Cina di costruire una base navale dell’Esercito popolare di liberazione nel Paese africano è stata approvata dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013. L’avvio della costruzione è datato 2016, l’apertura invece risale al 2017. La base è a Dawalih, un’area compresa nel Porto di Gibuti e non lontana dalla struttura americana.

I missili dallo Yemen

Nell’area del Mar Rosso ieri la tensione era tornata a salire dopo che due membri dell'equipaggio della nave cargo Eternity C, battente bandiera liberiana e gestita dalla Grecia, sono rimasti uccisi in un attacco da parte di droni marini e motoscafi al largo dello Yemen. I due morti, i primi da giugno 2024, portano a sei il numero totale di marittimi uccisi in attacchi alle imbarcazioni nel Mar Rosso.

Le terre rare e la fiducia

La notizia dell’incidente tra Berlino e Pechino arriva pochi giorni dopo la visita in Germania del ministro degli Esteri cinese Wang Yi e dopo la tensione sul tema delle terre rare.

Wang Yi ha assunto toni concilianti nei confronti della Germania e dell'Europa nel contesto della disputa commerciale sui materiali, rassicurando che la questione "non è stata, non è e non sarà un problema tra Cina ed Europa, tra Cina e Germania", secondo la traduzione ufficiale fornita durante la conferenza stampa con il ministro tedesco Johann Wadephul. Wang ha aggiunto che, se le richieste di esportazione saranno presentate nel rispetto della legge, "i normali bisogni dell'Europa e della Germania potranno essere soddisfatti".

Di fronte alle recenti restrizioni cinesi, che hanno messo in difficoltà settori strategici tedeschi come l'automotive e l'ingegneria meccanica, Wadephul ha sottolineato però che le attuali incertezze e la mancanza di trasparenza danneggiano non solo i rapporti commerciali ma anche "l'immagine della Cina in Germania come partner affidabile". Il ministro tedesco ha ribadito che "soluzioni individuali non bastano a ricostruire la fiducia perduta" e ha auspicato "soluzioni sostenibili" prima del vertice Ue-Cina previsto a fine mese.

Wang ha infine chiarito che il controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso, come le terre rare, è prassi internazionale e che la Cina "sta adempiendo alla propria responsabilità internazionale", in linea con la tutela della pace e della stabilità globali.