Germania, allarme bomba in decine di scuole della Renania Palatinato

Berlino, 26 maggio 2025 - Allarme bomba in decine di scuole della Renania Palatinato, in Germania. Gli istituti, pare più di 20, hanno ricevuto stamani email di minaccia in cui si affermava che ordigni esplosivi sarebbero stati piazzati all'interno degli istituti.

La polizia è intervenuta in più di dieci scuole nella città di Treviri, nonché istituti ad Aach, Bernkastel-Kues e Idar-Oberstein. Agenti e artificieri stanno perquisendo le scuole interessate.

Il sito Srv Actuel fa sapere che da venerdì che diversi istituti del Lander hanno iniziato a ricevere minacce di bombe, tutte inviate dallo stesso indirizzo e-mail. Secondo un portavoce della polizia, visto l'elevato numero di minacce, è improbabile che sia un’emergenza attendibile. Solo alcune lezioni sono state interrotte, mentre altre proseguono normalmente.

Notizia in aggiornamento