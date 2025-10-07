Germania: accoltellata neo sindaca dell'Spd in Vestfalia

Berlino, 7 ottobre 2025 - La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Iris Stalzer è una politica dell'Spd. Sul posto si è mobilitata la polizia, secondo il tabloid ed altri media tedeschi. Herdecke è un centro di circa 22 mila abitanti.

"Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto". È quello che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, reagendo molto rapidamente su X alle prime notizie trapelate sull'accoltellamento. "Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari", conclude il Kanzler.

Sarebbe stato fermato il figlio adottivo della sindaca, scrive la Bild, secondo la quale il ragazzo ha 15 anni. Anche il portale di Wdr riferisce di aver visto un adolescente portato via in manette.