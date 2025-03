Gerard Depardieu, via al processo per violenza sessuale. L’attore presente in aula

Roma, 24 marzo 2025 – E' iniziato il processo a Parigi a Gerard Depardieu, accusato di violenza sessuale su due donne durante le riprese di un film nel 2021.

Depardieu, presente in aula, è arrivato al tribunale di Parigi per la prima udienza. È stato accolto da una manifestazione di femministe che intonava slogan come "Vittime, vi crediamo; stupratori, vi vediamo" e "Ne toccate una? Reagiamo tutte". Depardieu è rimasto in silenzio, il suo legale ha dichiarato: "tutte le accuse sono delle falsità".

"Siamo qui per sostenere le due persone che hanno denunciato Gérard Depardieu e hanno osato sporgere denuncia contro di lui. È molto importante dimostrare che nessuno è intoccabile", ha dichiarato Louise-Anne Baudrier della Fondation des Femmes. "È necessario che tutte le aziende, compresa l'industria cinematografica, i registi e i produttori, mettano in atto maggiori piani di individuazione e identificazione dei rischi", ha aggiunto, "È molto importante che ci sia anche una garanzia per le persone, quando osano fare una denuncia, di poter mantenere il proprio posto di lavoro".

Nel processo che si sta svolgendo a Parigi e che durerà fino a martedì, le due donne - Amélie e Sarah (nome di battesimo cambiato) - accusano l'attore 76enne di aggressione sessuale, molestie sessuali e abusi durante le riprese del film "Les Volets verts" di Jean Becker. Depardieu, figura di fama mondiale del cinema francese con oltre 200 film all'attivo, è stato accusato di violenza sessuale da diverse donne negli ultimi sei anni. Le denunce di violenza sessuale contro l'attore sono state archiviate per sopravvenuta prescrizione.