Georgia, terza notte di scontri a Tiblisi. Le forze speciali hanno caricato i manifestanti Gli agenti sono ricorsi a gas lacrimogeni e idranti vicino al parlamento contro la protesta per il congelamento dell’adesione alla Ue. Il premier Kobajidze accusa l’opposizione e “i loro sponsor” di voler ucrainizzare la Georgia. Ma la presidente Zourabichvili: Non mi dimetto se non si faranno nuove elezioni legislative”