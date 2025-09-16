“A Gaza è genocidio”. Le ragioni della Commissione Onu e cosa dice la Convenzione del 1948

Ginevra, 16 settembre 2025 – A Gaza è in corso un genocidio. E’ la conclusione a cui è arrivata la Commissione di inchiesta internazionale indipendente dell’ONU sui territori palestinesi occupati. Come spiega la presidente Navi Pillay, il 7 ottobre 2023 Israele è entrato nella Striscia con l'"intenzione di distruggere" i palestinesi. Fin dall’inizio dell’offensiva "il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, insieme al presidente israeliano Isaac Herzog e a un ex ministro della Difesa Yoav Gallant, hanno “incitato al genocidio”, afferma la commissione, precisando che “le autorità israeliane non hanno preso alcuna misura contro di loro per punire tale incitamento”.

L'accusa delle Nazioni Unite segna un nuovo picco di tensione nei rapporti internazionali e rischia di aggravare ulteriormente le pressioni diplomatiche su Tel Aviv, già al centro di aspre critiche per l’escalation militare nella Striscia, che da stanotte subisce anche l’offensiva via terra.

Una madre con i figli sfollati in un campo profughi nei dintorni di Gaza City, 13 settembre 2025 (Afp via Ansa)

Perché genocidio

Ma perché si può parlare di genocidio? Secondo gli investigatori Onu, dichiarazioni esplicite delle autorità civili e militari israeliane, insieme al modello di dispiegamento della forza a Gaza, indicano che gli israeliani hanno agito con “l'intento di distruggere i palestinesi nella Striscia di Gaza come gruppo".

In particolare, per le Nazioni Unite, Israele ha commesso ben “quattro dei cinque atti genocidi” citati nell’articolo 2 della Convenzione Onu per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. Ovvero “uccidere membri del gruppo ( i gazawi in questo caso ndr); causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; adottare misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo”. Per l’en plein manca solo il punto 5 (cioè “trasferire bambini forzatamente da un gruppo all’altro”).

La presidente della Commissione Internazionale Indipendente dell'Onu sui territori palestinesi occupati, Navi Pillay (Afp via Ansa)

Nuova pressione su Netanyahu

“La responsabilità per questi crimini atroci ricade sulle autorità israeliane ai più alti livelli", ha dichiarato la presidente della commissione investigante Navi Pillay, ex giudice del tribunale per il Ruanda, avvertendo che il silenzio della comunità internazionale "equivale a complicità".

Secondo dati Onu, dall'inizio della guerra sono state uccise quasi 65.000 persone a Gaza e gran parte della popolazione è stata sfollata, mentre è in corso una carestia conclamata. La Commissione collabora con la Corte penale internazionale (“Abbiamo condiviso con L’Aja migliaia di informazioni”, dice Pillay), che ha già emesso mandati d'arresto contro Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità. La commissione non è un organo legale e non ha potere sanzionatorio, ma i suoi rapporti possono servire ai tribunali come elementi di prova e può essere utilizzato come strumento di pressione su Tel Aviv da parte della comunità internazionale.

Israele: il rapporto Onu è menzognero

Intanto Israele ribatte prepotentemente alle accuse. Il ministero degli Esteri guidato da Israel Katz ha "categoricamente respinto" il rapporto della commissione d'inchiesta, definendolo “parziale e mendace". Lo stesso chiede anche “l'immediato scioglimento di questa commissione d'inchiesta”.

"Tre individui che agiscono come rappresentanti di Hamas, noti per le loro posizioni apertamente antisemite - e le cui orribili dichiarazioni sugli ebrei sono state condannate in tutto il mondo - hanno pubblicato oggi un altro falso 'rapporto' su Gaza – scrive su X il ministero israeliano –. Si basa interamente su falsità di Hamas, riciclate e ripetute. Queste invenzioni sono già state ampiamente smentite. Israele respinge categoricamente questo rapporto distorto e falso e chiede l'immediata abolizione di questa Commissione d'inchiesta".