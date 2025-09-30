Trump riunisce 800 generali Usa. Politi: “Un segnale al mondo”

Roma, 30 settembre 2025 – ​​Il mondo indossa i binocoli e guarda verso Quantico, in Virginia, dove lo ‘sceriffo’ Donald Trump attraverso il capo del Pentagono, il falco Peter Hegseth, ha convocato per oggi gli 800 massimi vertici militari a stelle strisce dislocati nelle circa 642 basi americane, piccole e grandi, sparse in 76 Stati. Mai successo prima.

Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, con il capo degli Stati maggiori riuniti, il generale Dan Caine

Alessandro Politi, direttore del centro di ricerca Nato Defense College Foundation, se i leader militari si riuniscono negli Stati Uniti il mondo rimane sguarnito?

“Prima di dare il via a questa convocazione il Pentagono ne ha valutato a fondo l’opportunità. Non siamo sull’orlo di una crisi mondiale, anche se ci sono conflitti in corso e tensioni internazionali. Sono stati convocati i massimi vertici, ma le strutture restano operative sul campo. I piani di emergenza e di crisi sono ovviamente sempre pronti a essere attuati in qualsiasi momento”.

È un azzardo sul piano della sicurezza riunire tutti i big con le stellette in un unico luogo?

“Un attentato è piuttosto improbabile, le misure di sicurezza sono state studiate per tempo e sono imponenti. Dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 2001 l’apparato di protezione degli Stati Uniti è stato rinforzato e nessuno ha mai più violato il territorio statunitense. Immagino che il capo del Pentagono, Peter Hegseth, abbia certamente consultato gli apparati di intelligence e militari prima di dare il via all’evento”.

Che significato ha questo vertice, mai convocato prima?

“Il contenuto vero lo sapremo a cose fatte. Da ciò che è filtrato è anche la conseguenza del cambio di nome del Dipartimento della Difesa a Dipartimento della guerra. È un messaggio a tutti i comandanti di alto livello che si passa da un’etica difensiva a un’etica guerriera. È un modo per sottolineare che esiste una cultura combattente. Un cambio di passo. Ma di fatto si fa in due giorni quello che le Accademie militari insegnano in due anni di studi”.

Alessandro Politi, direttore del centro di ricerca Nato Defense College Foundation

È la dottrina Trump?

“Il presidente Usa vuole sottolineare, come è nel suo stile, che esiste la Costituzione americana, ma è lui che comanda”.

È un altro passo verso l’abbandono della strategia del soft power Usa nel mondo?

“Non credo. Gli Stati Uniti hanno sempre alternato il soft power (persuasione) a strumenti di sharp (uso d’influenza) e hard power (impiego della forza). Il vertice di Quantico è un messaggio erga omnes, per tutti, amici e nemici”.

C’è contraddizione tra il Donald Trump che si candida al Nobel per la pace e la richiesta di maggiore spirito guerriero alle Forze armate?

“Non più di tanto. Anche presidenti americani definiti pacifisti hanno permesso l’uso della forza in determinate circostanze. Lo stesso Barak Obama, Nobel per la pace a sua volta, ha autorizzato l’uso di mezzi militari quando è stato necessario. La logica di Trump è quella di sempre: armarsi per difendere la sua pace”.

Perchè il presidente ha cambiato il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della guerra?

“A volte queste scelte non hanno per forza radici nella strategia geopolitica, ma semplicemente rispondono a logiche di propaganda o di psicologia di massa, oppure di semplici scelte personali. È un rullo di tamburi, un modo per dire che il concetto di guerra, senza necessariamente metterlo in pratica, è normale per la sua amministrazione”.