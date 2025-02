Lo spettro del monossido dietro la morte di Gene Hackman e della moglie

Los Angeles, 27 febbraio 2025 – Emerge la prima pista sulla misteriosa morte dell'ex divo di Hollywood Gene Hackman e di sua moglie, la pianista Betsy Arakawa: i famigliari ipotizzano che ad averli uccisi possa essere stata un'intossicazione da monossido di carbonio. Le autorità, chiamate da un vicino allarmato dall'assenza della coppia, hanno ritrovato i corpi dei due, nonché quello di uno dei loro cani, verso le 13.45 del 26 febbraio (le 21 in Italia). La notizia è stata data però questa mattina.

Gene Hackman in una scena di 'Mississippi Burning' (1988)

A ipotizzare la causa della morte a Tmz è stata Elizabeth Jean Hackman, figlia dell'ex attore avuta dal primo matrimonio con Fay Maltese. Adam Mendoza, sceriffo della contea di Santa Fe, ha fatto sapere che lui e i suoi detective stanno ancora indagando sul triste epilogo, sottolineando che non ci sia nessuna prova che suggerisca un'attività criminosa.

Hackman viveva a Santa Fe sin dal suo ritiro nel 2009: da quanto emerge, la villa è relativamente nuova – costruita nel 2000 – e pertanto eventuali perdite di gas o altri malfunzionamenti non dovevano essere tra le preoccupazioni dei proprietari. L'ex divo avrebbe condotto un'esistenza molto discreta negli ultimi anni della sua vita, quasi da semi-recluso tra quelle quattro mura tra le quali ha infine trovato la morte. Non era comune avvistarlo per Santa Fe: l'ultima foto scattata risale al marzo 2024, mentre era al ristorante in compagnia di Arakawa. Si tratta della prima foto dei due insieme da ventun'anni a quella parte.

Hackan si era ritirato dalla recitazione nel 2004: in molti all'epoca sospettarono che dietro alla decisione ci fossero gravi problemi matrimoniali. In realtà, l'attore specificò che lo aveva fatto su consiglio del suo medico: "Il mio cuore non è più in una forma tale da reggere quello stress". Una scelta sicuramente sofferta, visto che nel 2011 aveva dichiarato la disponibilità a partecipare in un ultimo film, a patto che venisse girato nella sua villa di Santa Fe, con una troupe di pochissime persone.

Nel corso della sua lunga carriera, Gene Hackman ha preso parte a film come 'The French Connection' (1971), 'Il braccio violento della legge', 'Gli spietati', 'I protagonisti' (1994), e 'Le regole della casa del sidro' (1999). Attore decisamente apprezzato e di talento, come dimostrato da due Oscar, 4 Golden Globe, due Bafta e un Orso d’argento.