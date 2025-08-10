Gelo ucraino sull’Alaska

A meno di una settimana dal vertice di Ferragosto fra Donald Trump e Vladimir Putin, in programma il 15 agosto in Alaska, i dubbi superano di gran lunga le certezze. L’unico dato assodato è la sede di quello che molti definiscono già "storico", indipendentemente dal fatto che possa concludersi in un buco nell’acqua. Ma l’Ucraina e l’Europa non sembrano intenzionate a rimanere fuori dalla partita: ieri, in un incontro organizzato dal ministro degli Esteri britannico David Lammy nella sua residenza ufficiale nel Kent, con la presenza del vicepresidente Usa J.D. Vance e di rappresentanti di Kiev e di vari Paesi europei in videocollegamento, è stata messa a punto una controproposta da presentare a Putin.

Alla riunione, a cui per l’Italia ha partecipato il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Fabrizio Saggio, è emersa una posizione netta: nessun accordo di pace potrà essere raggiunto senza la partecipazione di Kiev. Prima di ogni discussione dovrà entrare in vigore un cessate il fuoco e qualsiasi concessione territoriale dovrà essere accompagnata da solide garanzie di sicurezza, inclusa una possibile adesione dell’Ucraina alla Nato.

"Collqui costruttivi" ha detto Vil leader ucraino olodymyr Zelensky. E anche per gli Usa gli incontri nel Regno Unito hanno prodotto "progressi significativi" verso l’obiettivo di Donald Trump di mettere fine alla guerra. "I pericoli sono stati presi in considerazione" ha detto Trump nell’annunciare il vertice e prospettando "scambi di territori" tra Russia e Ucraina per arrivare a un cessate il fuoco: "Stiamo cercando di recuperare qualcosa e di scambiare qualcosa – ha detto – È complicato. Ma ne riavremo un po’".

Non è chiaro però quali concessioni dovrebbe fare Mosca. Secondo il Wall Street Journal, nel colloquio al Cremlino di mercoledì Putin ha presentato all’inviato americano Steve Witkoff una proposta che prevede un cessate il fuoco se Kiev cederà l’area sud-orientale del Donbass — le regioni di Lugansk, già interamente sotto controllo russo, e di Donetsk. Più confusa la situazione nelle regioni meridionali di Zaporizhzhia e Kherson: l’agenzia Bloomberg aveva scritto che Mosca proporrebbe di congelare le posizioni, ma in un primo momento Witkoff aveva parlato persino di un ritiro delle forze russe. Dopo tre telefonate chiarificatrici, si è capito che non era così, e Zelensky ha respinto l’accordo prospettato.

Il presidente ucraino resta fermo: "Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante. Difendono ciò che è loro. Non daremo nessuna ricompensa alla Russia per quello che ha fatto". Zelensky, che negli ultimi due giorni ha parlato con il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron, non ha ancora deciso se partecipare al vertice in Alaska. L’emittente Cbs non esclude la sua presenza, mentre per la Nbc la Casa Bianca sta proprio valutando di invitare al summit il leader ucraino. Un alto funzionario ha spiegato che la pianificazione dell’incontro "è ancora fluida".

Il portavoce della Commissione europea ha dichiarato che "l’Ue continua a sostenere i negoziati di pace con l’Ucraina al tavolo e in cui l’Ucraina possa prendere decisioni indipendenti e sovrane". Macron è stato ancora più netto su X: "Il futuro dell’Ucraina non può essere deciso senza gli ucraini. Anche gli europei saranno necessariamente parte della soluzione, perché da essa dipende la loro sicurezza". Dal Cremlino, il consigliere Yuri Ushakov ha spiegato che la scelta dell’Alaska per il vertice è "naturale". Ha anche sottolineato che "è naturale puntare a tenere il prossimo incontro sul territorio russo" e che un invito in tal senso "è già stato trasmesso al presidente degli Stati Uniti".