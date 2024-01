Gb, “Potreste essere chiamati a combattere i russi”. Il capo di Stato maggiore gela i cittadini di Sua Maestà

Londra, 24 gennaio 2024 - "Potreste essere chiamati a combattere i russi", è la prospettiva fornita dal generale Sir Patrick Sanders, capo di stato maggiore dell'esercito di Sua Maestà, che ha lasciato di stucco i cittadini britannici. Infatti secondo il generale nell'attuale esercito del Regno Unito gli effettivi sono troppo pochi.

Il generale Sir Patrick Sanders

Parlando a Londra Sanders, che già in passato aveva lanciato allarmanti appelli contro la Russia, ha ribadito l'incombente rischio che Mosca rappresenta per la Gran Bretagna, fin dall'invasione dell'Ucraina. Ma è calato il silenzio quando il generale ha sostenuto la necessità di una "mobilitazione della nazione" in caso di conflitto.

Sanders lascerà il suo incarico tra sei mesi, e ha voluto lanciare l'ultimo appello contro i tagli alle forze armate, voluti dai governi conservatori. Ma Sir Patrick non è il solo ad evocare uno scenario di coscrizione per i cittadini, anche altri alti ufficiali della Nato sarebbero favorevoli a un reclutamento più ampio, a partire dall'ammiraglio olandese Rob Bauer, oggi a capo del Comitato militare dell'Alleanza Atlantica. Bauer ritiene che oggi "la pace non è più scontata" ed è quindi necessario prepararsi a una guerra con la Russia, pensiero espresso anche dal governo tedesco.