Gaza, freno Usa all’invasione. Stop a Israele: “Tratti sugli ostaggi”. Resta il caos sugli aiuti ai civili

Roma, 26 maggio 20205 – Seicento giorni di guerra e finora Israele non ha raggiunto gli obiettivi che si era fissato: liberare tutti gli ostaggi, distruggere definitivamente Hamas e garantire che Gaza non possa più ripetere attacchi nel Negev come quello devastante del 7 ottobre 2023. Tutte le brigate di fanteria sono entrate in questi giorni nella Striscia: quasi tutto l’esercito di leva è impegnato ora nell’operazione Carri di Gedeone, il cui obiettivo è assicurare che entro due mesi il 75% del territorio si trovi sotto controllo militare israeliano, a tempo indeterminato. Dagli Stati Uniti giunge intanto la richiesta di congelare per ora ogni offensiva, per consentire altre trattative sugli ostaggi e sull’ingresso di aiuti. Sul terreno regna il caos dopo che decine di migliaia di persone sono state costrette bruscamente a sfollare anche questa settimana, mentre gli aiuti umanitari vanno a ruba nelle strade.

La popolazione di Gaza è stremata dalla fame

“Per le necessità immediate necessitiamo 1000 tir al giorno”, ha reso noto la protezione civile di Gaza. Negli ultimi giorni Israele ha consentito l’ingresso quotidiano solo di 100 camion dal valico meridionale di Kerem Shalom: in parte sono stati bloccati già al loro ingresso a Rafah. Altri sono stati fermati dalla folla anche a Gaza City. Per chi abita nel nord i sacchi di farina e di riso sono quasi introvabili e il loro prezzo è tre volte superiore a quello richiesto a Rafah. “Non abbiamo carne, né pesce, né gas da cucina”, ha detto alla tv israeliana un giornalista di Gaza. “Per una sigaretta devo pagare 60 shekel, 15 euro. Sono pronto ad andare a rubare, pur di sfamare i miei figli”.

Esaurite le scorte di farina, i forni di Gaza hanno ieri chiuso i battenti. In precedenza il forno di Khan Yunis era stato assaltato dalla folla e la direzione aveva temuto per i suoi dipendenti. Da oggi in quattro centri di smistamento protetti dall’esercito (tre a Rafah, uno a sud dell’asse Netzarim, nel centro della Striscia) dovrebbe iniziare la distribuzione sistematica di pacchi di alimentari confezionati per nuclei familiari. Si cerca così di sfamare complessivamente 1,2 milioni di palestinesi. Ma sul terreno si sono notate anche ieri difficoltà logistiche e la società Usa incaricata della distribuzione sembra essere ancora in fase di organizzazione. Intanto sono arrivati ieri i primi nove dei 15 camion di aiuti dall’Italia.

I pochi camion di aiuti umanitari entrati a Gaza non bastano

Sulle circostanze della morte dei nove figli di una dottoressa di Gaza, Alaa al-Najjar, l’Idf non ha ancora fornito una versione concreta. In via generale si è appreso che la zona in cui la famiglia viveva, un rione a sud di Khan Yunis, era stata definita area di combattimento già il 13 aprile e poi di nuovo il 19 maggio. Dunque i militari erano persuasi che non vi fossero più civili, anche se ormai nessun posto di Gaza può ritenersi del tutto sicuro: nemmeno la cosiddetta ‘area umanitaria’ di Mowasi, che si trova a breve distanza. Secondo una prima ricostruzione il 23 maggio l’esercito ha colpito una cellula di quattro miliziani. Poco dopo all’ospedale Nasser di Khan Yunis, dove la dottoressa lavorava, sono giunti i corpi martoriati dei suoi figli. Potrebbero essere stati investiti dall’esplosione di un ordigno rimasto sul terreno, suppone l’esercito. O forse sono stati investiti da una onda d’urto. Nei raid di ieri sono stati uccisi anche due operatori della Croce Rossa Internazionale. Secondo il ministero della sanità di Hamas, ieri si sono avuti 38 morti e 200 feriti. Dalla ripresa dei combattimenti, il 18 marzo, i morti sono stati (per Hamas) 3785.

Gli orrori della guerra cominciano intanto a creare disagio fra gli stessi militari, parte dei quali denunciano di aver contratto a Gaza “traumi da guerra”. Di recente ci sono stati alcuni suicidi. Fra i riservisti alcuni si rifiutano di tornare a combattere. Questo il caso del capitano Ron Feiner (26 anni), condannato a 20 giorni di carcere per essersi rifiutato di arruolarsi ancora, dopo aver già prestato 230 giorni di servizio dal 7 ottobre ad oggi e dopo aver rischiato più volte la vita.

Nella società israeliana altre tensioni riguardano la sorte degli ostaggi, dopo che il candidato scelto da Netanyahu per dirigere lo Shin Bet (il servizio di sicurezza interna) si sarebbe detto in passato contrario in principio a ogni cedimento di fronte ai sequestratori di Hamas. Negli appelli pubblici le famiglie ribadiscono di aver perso ogni speranza nel governo israeliano e di affidarsi ora solo a Trump.