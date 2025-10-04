“Gaza, tregua vicina ma per la pace sarà dura. Chi ha pensato la governance non conosce il Medio Oriente”

Roma – La tregua è a portata di mano, ma per una pace duratura c’è ancora molto lavoro da fare e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Riccardo Sessa, diplomatico, già Direttore Generale per il Mediterraneo e Medio Oriente, oggi Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), ci aiuta a capire se il piano Trump rappresenti in effetti una speranza per il Medioriente, con Hamas che difficilmente uscirà di scena.

Ambasciatore Sessa, che idea si è fatto del piano del Presidente Trump?

“Ci sono ancora cose che non paiono del tutto chiare, ma è sicuramente un passaggio molto importante. Non me la sento di parlare di pace duratura, soprattutto dopo tutto ciò che è successo. Diciamo che sono positivo, ma prudente”.

Riccardo Sessa, ambasciatore e presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

Cosa la porta a essere positivo?

“Più di tutto, l’accettazione del piano da parte di Hamas”.

Che però ha intenzione di rilasciare gli ostaggi, ma sugli altri punti vuole trattare…

“È il minimo sindacale. Hamas ha accettato il rilascio degli ostaggi e di sedersi a un tavolo, rigettando la palla nel campo americano e israeliano. Non dimentichiamo che questo è un piano ideato dal presidente Trump, negoziato con Netanyahu. La parte palestinese non è stata formalmente presa in considerazione”.

Quali sono gli aspetti più positivi del piano?

“Parlare di aspetti positivi non è facile, ma Trump, con le sue maniere, è riuscito a convincere Netanyahu a cessare le operazioni militari, lasciando al tempo stesso intravedere un qualche riconoscimento per un’entità palestinese, sul quale sicuramente Netanyahu ha storto il naso. Tutto questo è appeso a un filo, non nascondiamocelo, ma è importantissimo che Hamas abbia voluto mettere le carte sul tavolo. Dobbiamo essere prudentemente ottimisti per forza”.

Siamo in un limbo?

“Si è chiusa una fase. Sembrano esserci prospettive serie per una tregua. Ora inizia una seconda fase, altrettanto difficile, perché occorrerà mettere nero su bianco una serie di condizioni che devono tenere conto della volontà e della disponibilità di entrambe le parti”.

Che futuro vede per Gaza? La convince la struttura di governo provvisoria elaborata da Trump?

“La struttura, dalle versioni che stanno circolando, appare molto articolata, con un’impronta da studio di brillanti esperti di New York o Londra, che non so quanta dimestichezza abbiano avuto con il Medio Oriente. Vedo grosse difficoltà a farla digerire alle parti. Aspetterei di capire come si sviluppa prima di sbilanciarci su impegni vari”.

Per quali ragioni?

“Non sarà facile, per esempio, fare accettare a israeliani, palestinesi, ma anche agli arabi, una governance con a capo un occidentale e lo schieramento di forze straniere”.

Che ne pensa dell’ipotesi Tony Blair?

“Non facciamo nomi, che comunque già circolano e danno addirittura il nome al piano della governance”.

Che futuro vede, in prospettiva?

“La tregua è vicina e questo è molto positivo per israeliani, palestinesi e il mondo intero, ma la pace purtroppo è ancora distante. Sembrano esserci le opportunità per iniziare seriamente a parlare di pace, ma in quella regione le cose possono cambiare molto in fretta. E non dimentichiamo che parliamo di una situazione che ha origine nel 1948. Hamas doveva uscire di scena e ora parte negoziatrice. Come vede, tutto cambia affinché, anche in quella terra, nulla cambi. Ora è il momento di evitare annunci e lasciare lavorare chi deve negoziare nel silenzio più totale”.