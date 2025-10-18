Caos a Gaza, Hamas: “Nessun disarmo ora, manteniamo il controllo della Striscia”. Attacco Idf a minibus: famiglia di 11 persone sterminata

Roma, 18 ottobre 2025 – Hamas ha restituito il corpo di un altro ostaggio israeliano, il decimo finora dei 23 che mancavano all’appello, mentre la fase due dell’accordo di pace voluto da Donald Trump resta per ora sulla carta. Secondo quanto riferito dall’alto dirigente del gruppo islamista Mohammed Nazzal a Reuters, Hamas non ha intenzione di abbandonare le armi. “Il progetto di disarmo di cui parla, cosa significa? A chi verranno consegnate le armi?”.

Le milizie Al Qassam, ala militare di Hamas, cercano corpi degli ostaggi israeliani a Hamad City, Khan Younis mentre una folla di palestinesi osserva le operazioni (Epa via Ansa)

L’intesa siglata a Sharm El Sheik prevede per la Striscia un governo di transizione affidato a tecnici palestinesi con la supervisione di un ‘board’ internazionale capitanato, tra gli altri, dallo stesso Trump e Tony Blair. Ma per Hamas nel breve termine non ci sarà nessun trasferimento di potere: le milizie sciite intendono infatti mantenere il controllo della Striscia almeno fino a quando “altre questioni” non saranno affrontate “in un quadro palestinese più ampio".

Le faide fra palestinesi

Tra le questioni anche quella delle armi, che riguarda – dice Nazzal – non solo Hamas ma anche altri gruppi armati palestinesi. Il dirigente islamista legittima le esecuzioni documentate nei giorni scorsi a Gaza nell’ambito di una resa dei conti fra miliziani di fazioni avverse. Ci sono sempre state "misure eccezionali" durante la guerra e le persone giustiziate erano criminali "colpevoli di omicidio", ha affermato.

Netanyahu: “Il tempo sta scadendo”

Hamas è “pronto a un cessate il fuoco fino a 5 anni” per ricostruire la devastata Gaza – afferma Nazzal – a patto che ai palestinesi vengano dati “orizzonti e speranza” per la creazione di uno Stato. Ma di condizioni Netanyahu non vuole sentire parlare. Hamas deve disarmare, "senza se e senza ma", si legge in una nota dell’ufficio del premier israeliano. “Hamas avrebbe dovuto rilasciare tutti gli ostaggi nella fase 1. Non l'ha fatto. Hamas sa dove sono i corpi dei nostri ostaggi. Hamas deve essere disarmato in base a questo accordo. Senza se e senza ma. Non l'ha fatto. Hamas deve aderire al piano in 20 punti. Il tempo sta per scadere”.

La restituzione dei corpi

Il ritardo nella restituzione dei corpi – sostiene Nazzal – non è legato a nessuna strategia ma dipende dalla difficoltà di reperire le salme, finite nella mani non si sa bene di chi, mischiati forse con cadaveri di gazawi. “Turchia e Stati Uniti contribuiranno alle ricerche, se necessario”.

Stanotte è arrivata in Israele la bara Eliyahu Margalit, conosciuto come Chruchill, rapito dal kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre del 2023 con la figlia Nili di 40 anni, rilasciata il 30 novembre 2023. L'esercito "ha informato la famiglia dell'ostaggio che (il suo corpo) è stato rimpatriato in Israele e che la sua identificazione è stata completata". Israele "non scenderà a compromessi" e "non risparmierà alcuno sforzo fino al ritorno di tutti gli ostaggi deceduti, fino all'ultimo", si legge in un nota del governo israeliano.

Attacco Idf a minibus: famiglia sterminata a Gaza

Nel mezzo di un cessate il fuoco precario si continua a morire per mano israeliana a Gaza. Un attacco dell’Idf ha colpito ieri un minibus a Gaza City uccidendo 11 persone della stessa famiglia, tra cui 7 fra minori e donne. Tornando a casa dopo l’esodo a Sud, nel quartiere di Zeitun, avrebbero oltrepassato la famosa ‘linea gialla’, che separa i territori liberati da quelli ancora occupati dall’Idf. Sarebbe stato possibile avvertirli o parlare con loro in un modo che non li avrebbe portati alla morte", ha dichiarato il portavoce della Difesa Civile di Gaza, Mahmoud Basal. L'esercito di Tel Aviv ha dichiarato che il veicolo era "sospetto" e che si era avvicinato alle truppe in modo tale da farle percepire come "una minaccia imminente". Hamas ha condannato il massacro, denunciandolo anche come un'ulteriore violazione della tregua. "Un crimine totale che rivela l'intenzione premeditata di attaccare civili indifesi”.