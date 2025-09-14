Gaza, Rubio in Israele: sul tavolo anche l’annessione della Cisgiordania

Roma, 14 settembre 2025 – Non si fermano i raid Idf su Gaza nel giorno in cui il segretario di Stato americano Marco Rubio è in visita ufficiale in Israele per incontrare il premier Benjamin Netanyahu. I due, secondo quanto riferisce il Times of Israel, parleranno anche dell’ipotesi di annessione della Cisgiordania. Prima del decollo da Washington, Rubio ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti “non sono contenti” dell'attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar, ma che l'attacco non cambierà lo status di alleato di Washington con Israele. Un diplomatico di alto rango ha affermato che il presidente Donald Trump vuole la sconfitta di Hamas, la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi “tutto in una volta” e “in tempi brevi”.

Raid Idf a Gaza City, colpito un grattacielo

