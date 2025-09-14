Gaza, Rubio in Israele: sul tavolo anche l’annessione della Cisgiordania

Roma, 14 settembre 2025 – Non si fermano i raid Idf su Gaza nel giorno in cui il segretario di Stato americano Marco Rubio è in visita ufficiale in Israele per incontrare il premier Benjamin Netanyahu. I due, secondo quanto riferisce il Times of Israel, parleranno anche dell’ipotesi di annessione della Cisgiordania. Prima del decollo da Washington, Rubio ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti “non sono contenti” dell'attacco israeliano contro i leader di Hamas in Qatar, ma che l'attacco non cambierà lo status di alleato di Washington con Israele. Un diplomatico di alto rango ha affermato che il presidente Donald Trump vuole la sconfitta di Hamas, la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi “tutto in una volta” e “in tempi brevi”.
A poche ore dal primo avviso, il portavoce in arabo delle Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee, ha pubblicato un secondo avviso per i residenti dell'area del porto di Gaza e del quartiere di Rimal, invitandoli ad "evacuare verso sud".
E' prevista per oggi la distruzione di una seconda torre a Gaza City da parte delle forze militari israeliane. Dopo la distruzione di un primo edificio, è stata diramata la richiesta per l'evacuazione dei palestinesi dalla zona intorno a una seconda torre. L'Idf sta distruggendo una a una le torri di Gaza City, denunciando la presenza di infrastrutture di Hamas all'interno o accanto alle strutture.
Le Idf affermano di aver colpito un grattacielo nella città di Gaza, utilizzato da Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l'esercito, Hamas avrebbe installato nell'edificio apparecchiature di sorveglianza per monitorare i movimenti delle truppe nella zona, in modo da anticipare gli attacchi. Poco prima era stato diffuso un avviso di evacuazione.
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è atterrato all'aeroporto Ben Gurion per una visita ufficiale. Marco Rubio e la moglie, Jeanette Dousdebes Rubio, sono stati accolti sulla pista da una delegazione di funzionari, tra cui l'ambasciatore statunitense Mike Huckabe. Si tratta della seconda visita di Rubio in Israele da quando ha assunto la carica a gennaio. Una visita che giunge a meno di una settimana dall'attacco israeliano ai leader di Hamas nella capitale del Qatar, Doha, alleato degli Stati Uniti. Sul tavolo dei colloqui col premier Benjamin Netanyahu, sottolineano i media israeliani, la fine della guerra a Gaza, la sconfitta di Hamas, la liberazione degli ostaggi e l'annessione della Cisgiordania. Oggi i due leader visiteranno insieme il Muro Occidentale a Gerusalemme.