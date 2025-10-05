Gaza, le pressioni (e le minacce) di Trump su Hamas e Netanyahu: via ai negoziati per la pace in 48 ore

Roma – Di fronte ai primi tentennamenti, con un pressing “duro e fermo” sul premier israeliano, Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha cercato di far subito rientrare nei binari il piano di pace. “Dopo i negoziati, Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas. Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri e creeremo le condizioni per la successiva fase di ritiro, che dopo 3mila anni ci porterà vicini alla fine di questa catastrofe” ha annunciato sabato sera il presidente degli Stati Uniti. L’avvio della prima fase del ritiro dell’Idf entro il confine segnato dalla linea gialla è, infatti, il passo fondamentale per porre le basi su cui costruire tutto il resto. Così come una tregua momentanea.

Ma domenica mentre la delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayya arrivava in Egitto – dove oggi prenderanno il via i colloqui di pace a Sharm el-Sheik –, sebbene ridotti “al minimo”, gli attacchi di Israele su Gaza sono proseguiti con almeno una ventina di morti. Netanyahu, molto più scettico di Trump sull’esito dei negoziati, ha dichiarato che non intende procedere con alcuna delle 20 clausole “finché tutti gli ostaggi, vivi e morti, – si stima che su 48, 20 presumibilmente siano vivi – non saranno entrati in territorio israeliano”. E il capo di Stato maggiore delle Idf Eyal Zamir ha detto ai comandanti israeliani nella Striscia di Gaza di tenersi pronti a riprendere i combattimenti in qualsiasi momento.

Trump, che vuole chiudere “in un paio di giorni”, lancia sulla Cnn un monito al gruppo islamista, che subirà una “distruzione completa” se si rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza. Poi però, pur affermando che “non abbiamo bisogno di flessibilità perché praticamente tutti sono d’accordo”, ha lasciato intravedere un margine di mediazione.

Fonti di Hamas hanno fatto sapere che l’organizzazione è favorevole al raggiungimento di un accordo per la liberazione degli ostaggi. Ma alle proprie condizioni: innanzitutto un cessate il fuoco completo, con la sospensione di tutte le operazioni militari israeliane, il ritiro delle truppe dell’Idf al di fuori delle aree popolate della Striscia di Gaza, e la sospensione delle attività dell’aviazione e dei droni per dieci ore al giorno, dodici ore nei giorni in cui si svolgono gli scambi di prigionieri. Hamas – secondo quanto riferito dall’emittente saudita Al-Sharq – insisterà affinché queste condizioni rimangano in vigore per tutta la durata dei negoziati, che potrebbero durare una settimana o più. In questa fase Hamas chiederà anche di liberare alcuni dei più noti detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

L’arrivo a Sharm El-Sheik della delegazione israeliana guidata dal ministro per gli Affari strategici Ron Dermer è previsto per questa mattina. Le comunicazioni – secondo quanto si apprende – avverranno per il tramite di mediatori egiziani e qatarini, che saranno ospitati nello stesso edificio della delegazione israeliana, dell’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff e di Jared Kushner, genero e consigliere di Trump.