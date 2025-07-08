Gaza Pressing per la tregua

di Aldo Baquis

TEL AVIV

Di fronte a un tavolo imbandito nella ‘Blue Room’ nel settore residenziale della Casa Bianca il presidente Donald Trump ha invitato ieri Benyamin Netanyahu a esaminare le ripercussioni regionali dell’attacco condotto assieme contro i progetti nucleari dell’Iran, e in primo luogo la necessità di annunciare un cessate il fuoco di 60 giorni iniziali a Gaza, secondo le linee messe a punto dal suo consigliere Steve Witkoff. Accettato in principio da entrambe le parti, il piano era ieri ancora oggetto di negoziati indiretti in Qatar fra le delegazioni di Israele e di Hamas. Aggiornamenti giunti da Doha hanno indicato che restano divergenze di vedute importanti relative allo scambio fra gli ostaggi e centinaia di prigionieri palestinesi, ai tempi del ritiro israeliano da estese aree di Gaza occupate nelle ultime settimane e all’afflusso di urgenti aiuti umanitari. Netanyahu resta comunque a Washington ancora alcuni giorni per tenersi pronto a un annuncio sulla tregua assieme a Trump entro la fine della settimana: "Per il presidente Trump – ha detto la sua portavoce Karoline Leavitt – la fine della guerra a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi sono la massima priorità".

Witkoff, ha aggiunto, è stato incaricato di partire per il Qatar nei prossimi giorni. Leavitt ha ringraziato Il Qatar e l’Egitto per "l’incredibile" sostegno a questi sforzi. In casa, Netanyahu è stato incoraggiato ieri dai vertici militari e dal ministro della difesa Israel Katz a puntare adesso ad un accordo, malgrado le difficoltà. "In questo momento – ha detto Katz alla stampa – c’è un conflitto fra i nostri due obiettivi principali: la sconfitta di Hamas e la liberazione degli ostaggi. Per cui è necessario un accordo". La questione degli ostaggi deve avere la precedenza, ha aggiunto la radio militare, e lo sgretolamento definitivo di Hamas, potrè venire in un secondo momento.

I vertici militari hanno fatto presente al governo che in assenza di un accordo si presenterebbe la necessità di stringere d’assedio Gaza City, "cosa che metterebbe forse a repentaglio la vita degli ostaggi", e che potrebbe comportare gravi perdite. In un incontro con la stampa Katz ha spiegato che se davvero fosse possibile avviare una tregua di 60 giorni, Israele opererebbe subito per edificare una "città umanitaria" nell’area di Rafah, nel sud della Striscia, dove accoglierebbe 600 mila palestinesi, dopo averli "filtrati" e accertato che fra di loro non vi siano membri di Hamas. Una volta dentro la "città" costoro non potrebbero piu’ tornare in altre aree della Striscia. Anche se non è stato detto apertamente, l’esercito ha fatto capire al governo di necessitare di una pausa per riorganizzarsi e per dar fiato alle truppe dove si diffondono sentimenti di malumore e di depressione.

Anche Hamas pare ormai col fiato corto. In una intervista alla Bcc un suo ufficiale ha ammesso che Hamas ha perso il controllo sull’80% della Striscia, e che trova difficoltà a misurarsi con i clan familiari appoggiati da Israele. "La maggior parte dei nostri leader, il 95% – ha ammesso – è stata eliminata". La radio militare ha confermato che di 14 figure di spicco che operavano a Gaza nell’ottobre 2023 almeno 10 sono state eliminate. "Quando Netanyahu parla della necessita di espellere all’estero la leadership di Hamas parla in sostanza – secondo la emittente – di quattro persone".

Anche l’Iran sta adesso facendo i conti con il recente conflitto con Israele. In una intervista all’opinionista Usa Tucker Carlson (un ex sostenitore di Trump) il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha rivelato di essere scampato a un tentativo israeliano di eliminarlo. "Hanno cercato di bombardare un luogo dove stavo tenendo una riunione", ha affermato. Malgrado il confitto, ha aggiunto, l’Iran resta disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, anche nel tentativo di rimuovere le sanzioni occidentali nei suoi confronti".