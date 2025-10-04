Gaza, il piano di Trump in 20 punti e la piattaforma di Hamas: da dove iniziano i negoziati di pace

Dialogo su Gaza: si parte. I negoziati per l'attuazione della prima fase del piano di pace in 20 punti presentato dal presidente statunitense Donald Trump prenderanno il via domenica 5 ottobre in Egitto. La delegazione inviata dal primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu dovrebbe essere guidata dal ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer. Al Cairo sarà presente l’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

Nel frattempo Israele ha interrotto le operazioni offensive a Gaza, a seguito delle pressioni di Trump per far cessare i bombardamenti e dell'apertura di Hamas al piano Usa con il rilascio di tutti gli ostaggi. I funzionari della sicurezza di Israele stanno stilando l’elenco dei nomi dei detenuti palestinesi che potrebbero essere liberati nell'ambito dell'accordo di scambio. Ma vediamo da dove partiranno i negoziati di pace. Ecco i documenti e le proposte in campo. Il piano in 20 punti di Trump, la piattaforma di Hamas, i nodi da sciogliere.

L'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff

Il piano globale del presidente Donald Trump per porre fine al conflitto di Gaza: ecco i 20 punti

1. Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini.

2. Gaza sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza.

3. Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra terminerà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno sulla linea concordata per preparare il rilascio degli ostaggi. Durante questo periodo, tutte le operazioni militari, inclusi i bombardamenti aerei e di artiglieria, saranno sospese e le linee di battaglia rimarranno congelate fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per il ritiro completo e graduale.

4. Entro 72 ore dall’accettazione pubblica di questo accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, saranno restituiti.

5. Una volta rilasciati tutti gli ostaggi, Israele rilascerà 250 ergastolani più 1700 cittadini di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre 2023, comprese tutte le donne e i bambini detenuti in tale contesto. Per ogni ostaggio israeliano i cui resti saranno rilasciati, Israele rilascerà i resti di 15 cittadini di Gaza deceduti.

Il presidente Usa Donald Trump

6. Una volta restituiti tutti gli ostaggi, i membri di Hamas che si impegnano a una coesistenza pacifica e a smantellare le proprie armi otterranno l’amnistia. Ai membri di Hamas che desiderano lasciare Gaza verrà garantito un passaggio sicuro verso i paesi di destinazione.

7. All’accettazione del presente accordo, tutti gli aiuti saranno immediatamente inviati nella Striscia di Gaza. Come minimo, le quantità di aiuti saranno coerenti con quanto previsto dall’accordo del 19 gennaio 2025 in materia di aiuti umanitari, tra cui la riabilitazione delle infrastrutture (acqua, elettricità, fognature), la ristrutturazione di ospedali e panetterie, e l’invio delle attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie e la riapertura delle strade.

8. L’ingresso di distribuzione e aiuti nella Striscia di Gaza avverrà senza interferenze da parte delle due parti attraverso le Nazioni Unite e le sue agenzie, e la Mezzaluna Rossa, oltre ad altre istituzioni internazionali non associate in alcun modo a nessuna delle due parti. L’apertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni sarà soggetta allo stesso meccanismo implementato nell’accordo del 19 gennaio 2025.

9. Gaza sarà governata da un comitato palestinese tecnocratico e apolitico, responsabile della gestione quotidiana dei servizi pubblici e delle amministrazioni comunali per la popolazione di Gaza. Questo comitato sarà composto da palestinesi qualificati ed esperti internazionali, con la supervisione di un nuovo organismo internazionale di transizione, il “Board of Peace”, che sarà presieduto dal Presidente Donald J. Trump, con altri membri e capi di Stato da decidere, tra cui l’ex Primo Ministro Tony Blair. Questo organismo definirà il quadro e gestirà i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza fino a quando l’Autorità Nazionale Palestinese non avrà completato il suo programma di riforme, come delineato in varie proposte, tra cui il piano di pace del Presidente Trump del 2020 e la proposta franco-saudita, e potrà riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro ed efficace. Questo organismo farà appello ai migliori standard internazionali per creare una governance moderna ed efficiente al servizio della popolazione di Gaza e che favorisca l’attrazione di investimenti.

Nella Striscia di Gaza il 4 ottobre 2025

10. Un piano di sviluppo economico di Trump per ricostruire e rivitalizzare Gaza sarà elaborato riunendo un gruppo di esperti che hanno contribuito alla nascita di alcune delle fiorenti e moderne città del Medio Oriente. Molte proposte di investimento ponderate e idee di sviluppo entusiasmanti sono state elaborate da gruppi internazionali ben intenzionati e saranno prese in considerazione per sintetizzare i quadri di sicurezza e governance per attrarre e facilitare questi investimenti che creeranno posti di lavoro, opportunità e speranza per la futura Gaza.

11. Verrà istituita una zona economica speciale con tariffe di accesso agevolate da negoziare con i paesi partecipanti.

12. Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza e coloro che lo desiderano saranno liberi di farlo e di tornare. Incoraggeremo le persone a rimanere e offriremo loro l’opportunità di costruire una Gaza migliore.

13. Hamas e le altre fazioni concorderanno di non avere alcun ruolo nella governance di Gaza, direttamente, indirettamente o in qualsiasi forma. Tutte le infrastrutture militari, terroristiche e offensive, inclusi tunnel e impianti di produzione di armi, saranno distrutte e non ricostruite. Ci sarà un processo di smilitarizzazione di Gaza sotto la supervisione di osservatori indipendenti, che includerà la messa fuori uso permanente delle armi attraverso un processo concordato di dismissione, supportato da un programma di riacquisto e reintegrazione finanziato a livello internazionale, il tutto verificato dagli osservatori indipendenti. La Nuova Gaza sarà pienamente impegnata a costruire un’economia prospera e a una pacifica coesistenza con i propri vicini.

Netanyahu e Trump alla Casa Bianca

14. I partner regionali forniranno una garanzia per assicurare che Hamas e le fazioni rispettino i propri obblighi e che la Nuova Gaza non rappresenti una minaccia per i propri vicini o per la sua popolazione.

15. Gli Stati Uniti collaboreranno con i partner arabi e internazionali per sviluppare una Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) temporanea da dispiegare immediatamente a Gaza. L’ISF addestrerà e fornirà supporto alle forze di polizia palestinesi selezionate a Gaza e si consulterà con Giordania ed Egitto, che vantano una vasta esperienza in questo campo. Questa forza costituirà la soluzione di sicurezza interna a lungo termine. L’ISF collaborerà con Israele ed Egitto per contribuire a proteggere le aree di confine, insieme alle forze di polizia palestinesi di recente addestramento. È fondamentale impedire l’ingresso di munizioni a Gaza e facilitare il flusso rapido e sicuro di merci per ricostruire e rivitalizzare Gaza. Un meccanismo di deconflittualità sarà concordato dalle parti.

16. Israele non occuperà né annetterà Gaza. Man mano che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) ristabiliscono il controllo e la stabilità, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno in base a standard, tappe e tempistiche legate alla smilitarizzazione che saranno concordate tra le IDF, le IDF, i garanti e gli Stati Uniti, con l’obiettivo di una Gaza sicura che non rappresenti più una minaccia per Israele, l’Egitto o i suoi cittadini. In pratica, le IDF cederanno progressivamente il territorio di Gaza che occupano alle IDF in base a un accordo che stipuleranno con l’autorità di transizione fino al loro ritiro completo da Gaza, fatta eccezione per una presenza di un perimetro di sicurezza che rimarrà finché Gaza non sarà adeguatamente protetta da qualsiasi minaccia terroristica.

17. Nel caso in cui Hamas ritardi o respinga questa proposta, quanto sopra, inclusa l’intensificazione dell’operazione di aiuti, proseguirà nelle aree libere dal terrorismo consegnate dall’IDF.

18. Sarà avviato un processo di dialogo interreligioso basato sui valori della tolleranza e della coesistenza pacifica per cercare di cambiare la mentalità e le narrazioni di palestinesi e israeliani, sottolineando i benefici che possono derivare dalla pace.

Palestinesi nella Striscia di Gaza

19. Con l’avanzare dello sviluppo di Gaza e la fedele attuazione del programma di riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese, potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l’autodeterminazione e lo Stato palestinese, che riconosciamo come l’aspirazione del popolo palestinese.

20. Gli Stati Uniti avvieranno un dialogo tra Israele e i palestinesi per concordare un orizzonte politico per una coesistenza pacifica e prospera.

Trump, 'Hamas pare pronta alla pace, Israele fermi le bombe'

Il testo integrale del messaggio di Hamas in risposta al piano di pace di Trump

“Spinti dal desiderio di porre fine all’aggressione e al genocidio perpetrati contro il nostro popolo saldo nella Striscia di Gaza, e partendo da una responsabilità nazionale, nonché in difesa dei principi, dei diritti e degli interessi superiori del nostro popolo, il Movimento di Resistenza Islamica Hamas ha condotto consultazioni approfondite all’interno delle proprie istituzioni di leadership, ampie consultazioni con le forze e le fazioni palestinesi, e colloqui con fratelli, mediatori e amici, al fine di raggiungere una posizione responsabile rispetto al piano del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo uno studio accurato, il movimento ha preso la sua decisione e ha comunicato la seguente risposta ai mediatori: Hamas apprezza gli sforzi arabi, islamici e internazionali, così come gli sforzi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che chiedono la fine della guerra nella Striscia di Gaza, lo scambio dei prigionieri, l’immediato ingresso degli aiuti, il rifiuto dell’occupazione della Striscia e il rifiuto dello sfollamento del nostro popolo palestinese da essa.

All’interno di questo quadro, e in un modo che porti alla fine della guerra e a un pieno ritiro dalla Striscia, il movimento annuncia la propria approvazione al rilascio di tutti i prigionieri dell’occupazione — sia vivi che resti mortali — secondo la formula di scambio contenuta nella proposta del Presidente Trump, con le necessarie condizioni operative sul campo per l’attuazione dello scambio. In questo contesto, il movimento afferma la propria disponibilità a entrare immediatamente, attraverso i mediatori, in negoziati per discutere i dettagli. Il movimento riafferma inoltre la propria approvazione a trasferire l’amministrazione della Striscia di Gaza a un organo palestinese indipendente (tecnocrati) basato sul consenso nazionale palestinese e sostenuto da un appoggio arabo e islamico.

Per quanto riguarda le altre questioni incluse nella proposta del Presidente Trump riguardanti il futuro della Striscia di Gaza e i diritti inalienabili del popolo palestinese, ciò è legato a una posizione nazionale collettiva e in conformità con le pertinenti leggi e risoluzioni internazionali, da discutere all’interno di un quadro nazionale palestinese complessivo, nel quale Hamas sarà incluso e contribuirà con piena responsabilità”. Il Movimento di Resistenza Islamica – Hamas

Il messaggio pubblicato da Trump su Truth dopo la risposta di Hamas

“Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve smettere immediatamente di bombardare Gaza, così che possiamo liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! In questo momento è troppo pericoloso farlo. Siamo già in discussione sui dettagli da definire. Non si tratta solo di Gaza, si tratta della pace in Medio Oriente, a lungo attesa”.

Nella Striscia di Gaza

La trattativa e gli ostacoli

Ci sono due ostacoli che potrebbero sorgere nei colloqui: non è chiaro se Hamas accetterà di separare il rilascio degli ostaggi e il ritiro delle Idf dalla discussione sul "giorno dopo". La valutazione in Israele è che Hamas vorrà legare il rilascio degli israeliani sequestrati il 7 ottobre 2023 alle sue richieste sul dopo guerra. E anche se Hamas accettasse, ci sarebbe un altro problema: perché allora inizierebbe la discussione significativa sulle linee di ritiro. Israele parla solo di un ritiro parziale, Hamas vorrebbe un ritiro completo, ed è qui che entreranno in gioco gli americani che è improbabile decidano di lasciare che "qualche chilometro" rompa gli accordi raggiunti.