Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Tel Aviv, 29 settembre 2025 – Alla vigilia di un critico incontro alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu – il quarto, quest’anno – Trump ha ostentato ancora una volta toni ottimistici. “Le cose procedono molto bene” ha detto alla tv commerciale israeliana Ch. 13, riferendosi ai contatti preliminari con le parti in causa circa il suo piano “in 21 punti” per la chiusura del conflitto a Gaza e per l’avvio di un processo di sviluppo e di armonia regionale. “Vogliamo vedere – ha aggiunto – un nuovo Medio Oriente”. Dal premier israeliano Trump si aspetta adesso di ottenere un “via libera” per far decollare così il suo progetto che parte con la liberazione in tempi stretti degli ostaggi israeliani e prosegue con un ritiro israeliano dalla Striscia accompagnato dall’ingresso di ingenti aiuti umanitari e seguito dall’inizio delle opere di ricostruzione con l’aiuto di diversi Paesi della regione. “Sono saliti tutti a bordo per fare qualcosa di speciale. Ce la faremo!” ha assicurato il presidente sulla sua rete sociale “Truth”.

Di conseguenza Trump ha ordinato ai suoi consiglieri Witkoff e Kushner di accrescere le pressioni su Netanyahu che ieri, per ascoltarli, ha annullato altri impegni che aveva a Washington. In un’intervista alla Fox News, Netanyahu è però andato cauto. Ancora, ha affermato, non è stato raggiunto un accordo definitivo. Poi è tornato a elencare le richieste di Israele fra cui, oltre alla liberazione degli ostaggi, la smilitarizzazione della Striscia. Ha inoltre respinto il progetto di un coinvolgimento, sia pure graduale, dell’Autorità nazionale palestinese nella futura gestione della Striscia. L’estrema destra israeliana frena sulla tregua e i Paesi arabi chiedono modifiche al piano.

Neanche le prese di posizione pubbliche di Hamas inducono a eccessivo ottimismo. Ancora – afferma Hamas – alla sua leadership non è stato sottoposto il piano dettagliato di Trump. “Quando ciò avverrà lo analizzeremo in maniera responsabile, nel contesto della difesa dei diritti del nostro popolo”.

Dalle anticipazioni dei media risulta che punti chiave del conflitto sono stati lasciati da Trump, forse volutamente, nel vago. Gli ostaggi israeliani dovrebbero essere rilasciati nei primi giorni dell’accordo, mentre non è chiaro quanti e quali prigionieri palestinesi (fra cui i comandanti dell’intifada armata) dovrebbero essere liberati in cambio. Non viene neppure precisato quando dovrebbe essere completato il ritiro israeliano da Gaza, né su quali linee. Né è chiarito come sia possibile puntare alla smilitarizzazione della Striscia fintanto che Hamas insiste che non consegnerà le armi ad alcuno, se non a un governo che esprima il libero volere dei palestinesi.

Da Gaza City Hamas ha intanto fatto sentire la propria voce avvertendo di “aver perso i contatti” con due ostaggi israeliani, Omri Miran e Matan Angrest, per i serrati bombardamenti nei rioni Sabra e Tel al-Hawa. Per accertare la sorte dei due “dispersi” Hamas ha chiesto all’Idf di sospendere le attività in quelle strade. L’esercito ha egualmente sferrato attacchi a Rimal, Sabra e al porto di Gaza che da immagini fotografiche appare in rovina. Il grattacielo “Bourj Mecca” è stato ridotto in macerie. I tank israeliani ormai rasentano l’ospedale Shifa e sono a un chilometro e mezzo dalla spiaggia.

Questi sviluppi fanno inorridire i familiari degli ostaggi (il padre di Matan Angrest ha accusato Netanyahu di mettere a repentaglio la vita del figlio) ed anche non pochi genitori di soldati inviati a combattere a Gaza City “anche con mezzi – denunciano – non più sicuri per l’usura in due anni di combattimenti”.