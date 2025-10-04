Gaza, ora o mai più: i punti di svolta e gli ostacoli alla pace nei negoziati “veloci”

Roma – “Sì, ma”. All’indomani della risposta di Hamas, il piano di pace concordato da Donald Trump con Benjamin Netanyahu apre la possibilità di un cessate il fuoco ma mostra i suoi punti di debolezza. Netanyahu canta già vittoria: “Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato”. E l’ottimismo del presidente degli Stati Uniti – in corsa verso il Nobel per la pace già conquistato da Barack Obama, Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson – continua a guidare i negoziati, ma il fragile equilibrio dell’intesa rischia di franare sotto al peso delle condizioni.

Trump: "Ho detto a Netanyahu, è la tua occasione per vincere"

Sebbene un passo significativo sia stato fatto, i toni trionfali di Trump sono apparsi prematuri. In primis al suo amico Netanyahu che, avendo interpretato la risposta di Hamas, di fatto, come un rifiuto dell’accordo, si è detto inizialmente “sorpreso” dalle dichiarazioni del presidente Usa. Ma anche se i nodi da sciogliere sono ancora molti, a livello internazionale la direttiva da seguire è di cogliere al volo questa opportunità unendo gli sforzi per un tentativo concreto. E per il momento stare al gioco conviene a tutti. Ad Hamas, per evitare “l’inferno” minacciato da Trump. Al premier israeliano, che in vista del tragico anniversario del 7 ottobre deve dare una risposta sugli ostaggi all’opinione pubblica infuriata.

Israele ha annunciato che il capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha dato ordine all’Idf di prepararsi per l’attuazione della prima fase del piano Trump per il rilascio degli ostaggi. Ma l’indicazione di “fermare immediatamente i bombardamenti su Gaza” è stata tradotta da Israele nella decisione, meno drastica, di ridurre “al minimo” le operazioni concentrando le forze sul campo su “manovre difensive”. E sabato 4 ottobre gli attacchi sono proseguiti con almeno 20 persone uccise nei raid condotti dall’Idf dall’alba sulla Striscia.

Di fronte al sì condizionato di Hamas, Netanyahu non sembra disposto a trattare. E anche alcuni punti dell’accordo sono messi in dubbio. Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha dichiarato che “se, dopo il rilascio di tutti gli ostaggi, l’organizzazione terroristica Hamas continuerà a esistere”, il suo partito, Otzma Yehudit, non farà più parte del governo, annunciando l’intenzione di votare contro l’accordo.

Da qui – in vista dei colloqui sull’accordo per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza che prenderanno il via lunedì a Sharm el-Sheik – la decisione di trasformare il negoziato sulla pace in un nuovo ultimatum. “Stati Uniti e Israele – ha detto Netanyahu parlando alla nazione in un videomessaggio registrato in ebraico e diffuso a media e tv – limiteranno i negoziati a pochi giorni. Poi Hamas verrà smantellato, militarmente o politicamente”.

Striscia di Gaza

Ovvero, senza l’accettazione da parte di Hamas di tutti i 20 punti ci sarà il via libera, con il benestare di Trump, a proseguire con l’attacco finale a Gaza City. “Hamas deve agire rapidamente, altrimenti tutto sarà annullato. Non tollererò ritardi né qualsiasi risultato che possa far sì che Gaza rappresenti nuovamente una minaccia” ha scritto il presidente Usa su Truth assicurando che “saranno trattati equamente”.

“Siamo sul punto di raggiungere un grande risultato – ha annunciato il premier israeliano –. Spero che durante la festività di Sukkot (dal 6 al 12 ottobre) potrò annunciare il ritorno di tutti i nostri rapiti, mentre l’Idf – ha sottolineato – rimane in profondità nella Striscia”.