Il giorno di Trump, viaggio lampo in Medio Oriente: dalla Knesset all’Egitto, i leader di oltre 20 Paesi alla corte di ‘re Donald’

Roma – Un tappeto rosso di 50 metri è già srotolato al terminal 1 dell’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion dove alle 9.20 di questa mattina (le 8.20 in Italia), atterrerà l’Air Force One. Celebrato come un ‘eroe’ il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la sua prima visita da quando è tornato alla Casa Bianca (l’ultima risale al 2017), sarà accolto dal presidente di Israele Isaac Herzog, dal premier con la moglie Sara e dal leader dell’opposizione Yair Lapid. Bandiere Usa posizionate sull’autostrada accompagneranno il viaggio di Trump su un convoglio blindato verso la Knesset, il parlamento monocamerale d’Israele, a Gerusalemme. Per garantire la sicurezza del presidente, Israele ha messo in campo l’operazione ‘Scudo Blu 6’ schierando 4mila agenti.

Il presidente Usa Donald Trump alla partenza per il Medio Oriente

Un viaggio lampo, di sole 4 ore, ma dall’alto valore simbolico. Nella sua lettera d’invito il presidente della Knesset, Amir Ohana, ha definito Trump – Nobel o meno – “il presidente della Pace” nonché “il più grande amico e alleato della nazione ebraica nella storia moderna”. L’ultimo presidente Usa a rivolgersi all’assemblea legislativa israeliana è stato George W. Bush nel 2008. In programma anche un colloquio con Netanyahu e l’incontro con le famiglie degli ostaggi ma si parla anche di una visita in ospedale agli israeliani rilasciati e di un passaggio al muro del Pianto, cornice ideale per una foto storica.

Dopo il suo discorso alla plenaria, previsto alle 11, Trump verso le 13 volerà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove – all’interno di un International Conference Center blindato – è prevista la firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Un atto con cui si apre ufficialmente la seconda, e ancora incerta, fase del Piano Trump. Non a caso l’obiettivo del vertice è stato lasciato vago: “Porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, intensificare gli sforzi per raggiungere la pace e la stabilità in Medio Oriente e inaugurare una nuova era di sicurezza e stabilità regionale”. Tradotto, prendere le misure, e soprattutto tempo, per soppesare le intese, e valutare il da farsi.

Al centro vi è il tema dell’insediamento di un governo tecnocratico a Gaza e l’arrivo di forze di stabilizzazione internazionali che garantiscano garanzie a Israele ma soprattutto ad Hamas sia sul fronte esterno che interno, dove già è in corso una lotta fra clan di diverse fazioni palestinesi. Solo dopo Hamas potrà prendere in considerazione il disarmo.

Al vertice, presieduto da Trump e dal suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi, prenderanno parte i leader di oltre venti Paesi. Tra i confermati figurano la premier italiana Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Confermata anche la presenza del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Un invito arrivato in extremis dopo che l’Anp di è detta pronta a collaborare con Trump e con l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Grandi assenti Israele e Hamas. E l’Iran ha rifiutato l’invito.