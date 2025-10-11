Witkoff arringa la piazza di Israele: “Questa pace è un miracolo”. Accelerazione sugli ostaggi

Tel Aviv, 11 ottobre 2025 – In una forte dimostrazione di sostegno agli accordi che mettono fine alla guerra a Gaza, diversi dirigenti stranieri stanno per raggiungere Sharm el-Sheikh per partecipare a una cerimonia che sarà aperta lunedì 13 ottobre dal presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi e da Donald Trump, dopo che gli ostaggi israeliani saranno stati liberati da Hamas.

Steve Witkoff, Jared Kushner e Ivanka Trump

L’operazione per liberare i prigionieri inizierà lunedì mattina come annunciato da un funzionario di Hamas stessa. Fra i leader invitati – oltre alla premier Giorgia Meloni – anche il francese Macron, il tedesco Merz e lo spagnolo Sánchez. Previsto inoltre l’arrivo di delegazioni da Giordania, Qatar, Turchia, Emirati, Arabia Saudita, Indonesia e Pakistan.

Due gli obiettivi immediati: dimostrare alla regione, e in primo luogo ai palestinesi, il livello di mobilitazione internazionale messo in moto dal Piano Trump; e gettare le basi di una cooperazione mirata non solo alla ricostruzione e alla stabilizzazione di Gaza, ma anche all’estensione degli Accordi di Abramo realizzati da Trump nel suo primo mandato.

La gente prende parte a un raduno in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv

“Dobbiamo tutti grande riconoscenza a Trump”, ha detto il suo emissario Steve Witkoff intervenendo in serata, sabato, a una manifestazione di massa nella Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. Il pubblico ha inneggiato a lungo nei suoi confronti: “Trump è il più grande presidente nella storia degli Stati Uniti”.

Sul terreno, i preparativi logistici proseguono a ritmo serrato, nella convinzione che la liberazione degli ostaggi potrebbe avvenire già dalla notte domani, ossia alcune ore prima dell’arrivo di Trump a Tel Aviv. Sarà una visita di quattro ore durante la quale il presidente parlerà alla Knesset e incontrerà le famiglie degli ostaggi, prima di proseguire per Sharm el-Sheikh. Hamas si sta adoperando per radunare i 20 ostaggi ancora vivi e per recuperare i resti di altri 28, sepolti in varie zone della Striscia. A quanto pare, nove di loro risultano dispersi e dovranno essere rintracciati in seguito da un team multinazionale.

A Gaza è tutto distrutto

Israele ha intanto raccolto in due carceri i circa 2.000 palestinesi che recupereranno la libertà. Fra di loro vi sono 250 membri di Hamas e della Jihad islamica, condannati all’ergastolo per terrorismo. Si tratta di figure di spicco che a Hamas risulteranno particolarmente utili per riorganizzare i propri apparati, decimati da due anni di guerra.

Anche se Israele continua a insistere per la smilitarizzazione della Striscia e per la consegna delle armi da parte di Hamas, circa 7.000 dei suoi membri – secondo la Bbc – sono tornati sabato nelle strade di Gaza per mostrare alla popolazione che il loro movimento non ha alzato bandiera bianca di fronte all’Idf. Fonti locali riferiscono che sabato 11 ottobre alcuni miliziani hanno sparato alle ginocchia a persone sospettate di collaborazionismo con Israele.

Altri temono che Hamas passerà per le armi i membri di clan locali che negli ultimi mesi hanno fiancheggiato le forze armate israeliane. In Israele l’emozione cresce di ora in ora in vista della liberazione degli ostaggi. I loro familiari più stretti hanno ricevuto istruzioni a tenersi pronti “con mezz’ora di preavviso” per raggiungere la base di Reim, nel Negev, dove ha sede la “Divisione Gaza”. Il 7 ottobre cadde per intero nelle mani di Hamas. Adesso è stata scelta per accogliere i venti ostaggi vivi di ritorno dalla Striscia.

Sabato 11 ottobre, su iniziativa del movimento di mobilitazione permanente per gli ostaggi, oltre 100mila israeliani si sono affollati nella loro piazza di Tel Aviv per esprimere gratitudine a Trump, alle forze armate israeliane e alla gente comune che per 100 settimane, tutti i sabati, è scesa in piazza per esigere dal governo la liberazione dei loro congiunti. Witkoff, Jared Kushner e Ivanka Trump sono stati accolti con entusiasmo. Ma quando Witkoff ha menzionato Netanyahu si sono sollevate bordate di fischi. In questi mesi né il premier né i suoi ministri avevano trovato opportuno recarsi in quella piazza.