Gaza, liberati i tre ostaggi israeliani: nessuna notizia dei familiari di Bibas. Siegel cammina a fatica

Roma, 1 febbraio 2025 – Dopo 484 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza, Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Schmonsel Segal tornano liberi, nell'ambito del quarto scambio ostaggi-detenuti previsto dall'accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Bibas e Kalderon sono già arrivati in Israele. Rilasciati in mattinata da Hamas a Khan Yunis, i due sono stati scortati fuori dalla Striscia di Gaza dall'esercito israeliano (Idf), dopo essere stati consegnati loro dalla Croce Rossa. Le Idf li stanno portando in una struttura vicina al confine per un primo controllo fisico e mentale e per incontrare i familiari. Il terzo ostaggio, Keith Siegel (cittadino statunitense) dovrebbe essere liberato a breve nella zona del porto di Gaza City. Dal canto suo Israele scarcererà 183 detenuti palestinesi. Lo ha reso noto all'Afp Amani Sarahneh, dell'ong Club des Prisonniers, spiegando che inizialmente era previsto il rilascio di 90 detenuti.

Intanto emergono dubbi sulla seconda fase dell'accordo: Israele ritiene che Hamas non voglia liberare tutti gli ostaggi vivi. Lo afferma Channel 12, spiegando che i funzionari israeliani ritengono che Hamas non accetterà di liberare tutti gli ostaggi ancora in vita in una seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco poiché questi rappresentano una polizza assicurativa nei confronti di Israele. Per questo motivo, affermano i funzionari a condizione dell’anonimato, non ci sarà altra scelta se non quella di tornare a combattere. In base all'accordo di cessate il fuoco, Israele e Hamas hanno concordato una prima fase di 42 giorni che prevede il ritorno di 33 ostaggi. Presto inizieranno i colloqui su una potenziale seconda fase. Tale fase, se concordata, vedrebbe il rilascio di tutti gli ostaggi ancora in vita in cambio di un cessate il fuoco permanente. I corpi rimanenti verrebbero restituiti in una terza fase.

Palestinian militant group Hamas fighters escort Israeli hostages Yarden Bibas on a stage before handing him over to a Red Cross team in Khan Yunis on February 1, 2025, as part of fourth hostage-prisoner exchange. (Photo by Eyad BABA / AFP)