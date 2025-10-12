Gaza, domani il ritorno degli ostaggi in Israele. Katz: “Dopo distruggeremo i tunnel di Hamas”

Il Cairo, 12 ottobre 2025 – Sarà domani la prima giornata clou in questa tregua tra Israele e Hamas. In mattinata è attesa la liberazione dei 48 ostaggi israeliani (di cui almeno 20 sarebbero vivi), in tempo per l’arrivo di Donald Trump che presiederà in Egitto la cerimonia per la firma ufficiale dell’accordo, insieme ad Al Sisi. Tra i presenti anche Giorgia Meloni tra i leader europei. Ieri a Tel Aviv c’erano intanto l’inviato Usa Steve Witkoff, con il genero del tycoon Jared Kushner e la figlia, Ivanka Trump. In Piazza degli Ostaggi si sono presentati alla folla, che ha riservato applausi per la Casa Bianca, e cori contro Netanyahu. Dovrebbe riprendere oggi intanto la consegna degli aiuti umanitari a Gaza. I primi camion sono in fila ai valichi pronti ad entrare. Con il ritiro dell’Idf, Hamas tenta di riprendere il controllo militare della Striscia, il ministro della Difesa israeliano Katz: “Dopo il ritorno degli ostaggi distruggeremo tutti i tunnel”.
Hamas sta cercando di riprendere il controllo delle aree di Gaza da cui si e' ritirato l'Idf ed e' iniziata la rappresaglia contro i gruppi accusati di aver aiutato Israele. Lo scrive il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat. Le forze di sicurezza del governo di Hamas nella Striscia di Gaza continuano a dispiegarsi in nuove aree all'interno della Striscia, con l'obiettivo di estendere il suo controllo. Miliziani della sicurezza interna e dell'intelligence delle Brigate Qassam, l'ala armata di Hamas, si sono dispiegati nel nord della Striscia, in particolare a Jabalia. Secondo le testimonianze raccolte, e' subito partita la rappresaglia contro i membri dei gruppi che si erano formati negli ultimi mesi, come le Forze popolari di Yasser Abu Shabab, e gia' ci sono stati esecuzioni sommarie e arresti a Jabalia e Beit Lahia.
Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Lo riferisce un portavoce. Finora l'unica esponente dell'Ue invitata al vertice, secondo fonti europee, era l'Alto rappresentante Kaja Kallas, che però non potrà esserci. "Questo piano offre una reale opportunità per costruire una pace giusta e duratura e l'Ue è pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione", ha sottolineato il portavoce di Costa.
Obbiettivo primario dell'accordo di Sharm el Sheikh è la distruzione di tutti i tunnel di Hamas a Gaza e l'Idf dovrà conseguirlo. L'ordine è partito dal ministro della Difesa, Israel Katz. "La grande sfida per Israele dopo il ritorno degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente per mano dell'Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sarà istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti", ha scritto Katz su X. "Questo è il senso principale dell'attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas. Ho dato istruzioni alle Idf di prepararsi a portare a termine la missione", ha spiegato.
Al Jazeera, citando proprie fonti giornalistiche sul posto, scrive che camion di aiuti umanitari sono entrati questa mattina nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Karem Shalom (Karem Abu Salem in arabo) e Nitzana e sono in fila per l'ispezione.