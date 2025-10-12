Gaza, domani il ritorno degli ostaggi in Israele. Katz: “Dopo distruggeremo i tunnel di Hamas”

08:11

Katz ordina la distruzione di "tutti i tunnel di Hamas"

Obbiettivo primario dell'accordo di Sharm el Sheikh è la distruzione di tutti i tunnel di Hamas a Gaza e l'Idf dovrà conseguirlo. L'ordine è partito dal ministro della Difesa, Israel Katz. "La grande sfida per Israele dopo il ritorno degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente per mano dell'Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sarà istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti", ha scritto Katz su X. "Questo è il senso principale dell'attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas. Ho dato istruzioni alle Idf di prepararsi a portare a termine la missione", ha spiegato.