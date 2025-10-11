Gaza, iniziato il rilascio degli ergastolani palestinesi. Ma Hamas insiste su Barghouti

Tel Aviv, 11 ottobre 2025 – Secondo giorno di fragile tregua a Gaza dopo l’accordo raggiunto tra Israele e a Hamas con la mediazione di Stati Uniti, Turchia, Qatar ed Egitto. Mentre continua il rientro di decine dei migliaia di sfollati dal Sud a Gaza City, arrivano nella Striscia le prime forze di peacekeaping. Si tratta di 200 soldati americani. Del contingente internazionale faranno parte anche 250 carabinieri italiani, a cui in un secondo momento potrebbero aggiungersi altri connazionali. L’equilibrio appare fragile. Ieri nuovi raid hanno accompagnato il ritiro delle forze Idf dalla Striscia: 19 i palestinesi uccisi. Tel Aviv ha iniziato a liberare i primi ergastolani palestinesi indicati nella lista concordata. Intanto Hamas insiste sui detenuti ‘eccellenti’ Barghouti e Saadat su cui Netanyahu ha posto il veto, e fa sapere che non accetterà un disarmo completo. Trump fiducioso in attesa del rilascio degli ostaggi, previsto per l’inizio della prossima settimana. “Credo che la tregua reggerà”
Notizie in diretta
Hamas è disposta a farsi da parte a favore di un organismo palestinese che governi Gaza dopo la guerra, ma rimarrà "sul campo" e non accetterà il completo disarmo. Lo ha affermato Bassem Naim, un alto funzionario del gruppo militante palestinese, in un'intervista a Sky News.
L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni: quelli rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah sono stati trasferiti al carcere di Ketziot, mentre quelli che saranno rilasciati in Cisgiordania, 100 secondo le stime, saranno trasferiti al carcere di Ofer.
Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi notturni di Israele, nei quali sono state colpite "strutture civili, con il bilancio di un morto". "Ancora una volta, il Libano meridionale è stato bersaglio di un'aggressione israeliana odiosa contro installazioni civili, senza giustificazione né pretesto", ha dichiarato Aoun. "La gravità è che avviene dopo l'accordo di cessate il fuoco a Gaza". Secondo l'agenzia di stampa nazionale, gli aerei da guerra israeliani "hanno compiuto 10 raid contro depositi di bulldozer ed escavatori".
L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito i siti in cui Hezbollah stava immagazzinando macchinari pesanti da utilizzare "per ricostruire la sua infrastruttura terroristica nel Libano meridionale". Le IDF hanno accusato Hezbollah di operare in un modo che rappresenta "una minaccia per i civili libanesi e usandoli come scudi umani", affermando al contempo che la "posizione" dei macchinari pesanti e il loro utilizzo da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran hanno violato l'accordo di cessate-il-fuoco raggiunto lo scorso novembre.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso fiducia nella tenuta del cessate il fuoco a Gaza tra Israele e il movimento islamista Hamas. "Reggerà. Credo che reggerà. Sono stanchi di combattere", ha dichiarato ai cronisti Trump, che ha confermato l'intenzione di recarsi questo fine settimana in Israele e in Egitto.
La polizia israeliana ha iniziato a scarcerare i detenuti palestinesi da scambiare con gli ostaggi israeliani prigionieri a Gaza, come previsto dal piano di pace. Lo riferisce Ynet. Centinaia di agenti stanno trasferendo quasi duemila persone da cinque diverse prigioni in strutture dalle quali usciranno liberi 250 condannati all'ergastolo e 1.700 gazawi arrestati dopo gli attentati del 7 ottobre.
Hamas intanto continua a insistere sui mediatori per ottenere la scarcerazione di alcuni leader palestinesi detenuti in Israele, tra cui Marwan Barghouti, uno dei capi dell'intifada in Cisgiordania, e Ahmad Saadat, ex leader del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, la cui liberazione non è stata concordata nelle trattative per il cessate il fuoco. Lo ha dichiarato ad Al Jazeera un alto funzionario della fazione islamista, Mousa Abu Marzouk. "Il movimento sta insistendo sulla loro liberazione e i negoziati sono ancora in corso", ha detto Marzouk. Hamas aveva in precedenza diffuso un comunicato nel quale assicurava il rispetto della "fase uno" del piano di pace, che prevede la riconsegna degli ostaggi israeliani a Gaza, vivi e morti. Abdullah Barghouti, Hassan Salama, Ibrahim Hamed e Abbas al-Sayyed figurano tra gli altri prigionieri di rilievo di cui Hamas chiede la scarcerazione.
I corpi di 155 palestinesi uccisi negli attacchi israeliani sono stati trasportati negli ospedali della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, inclusi 135 i cui corpi sono stati recuperati da sotto le macerie, secondo quanto riportato da fonti mediche dopo la mezzanotte. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Le fonti hanno affermato che 19 palestinesi sono stati uccisi nei continui attacchi aerei israeliani in tutta la Striscia, nonostante l'annunciato accordo di cessate il fuoco, mentre una persona è deceduta per le ferite riportate in un precedente attacco. Secondo le stesse fonti, 16 persone sono state uccise quando aerei da guerra israeliani hanno bombardato una casa di proprietà della famiglia Ghabboun nel sud di Gaza City. Due palestinesi sono stati uccisi anche in un attacco aereo a sud di Khan Younis, sempre nel sud di Gaza. Gli ospedali della Striscia hanno ricevuto un gran numero di vittime: 43 corpi sono stati trasportati all'ospedale Al-Shifa, 60 all'ospedale Battista Al-Ahli di Gaza City, quattro all'ospedale Al-Awda di Nuseirat, 16 all'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah e 32 all'ospedale Nasser di Khan Younis. Dall'ottobre 2023, oltre 67 mila palestinesi sono stati uccisi a Gaza, con circa 170 mila feriti, per lo più bambini e donne, a causa della guerra israeliana durata due anni contro la Striscia. Le massicce distruzioni, che hanno preso di mira abitazioni e infrastrutture, hanno inoltre portato allo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.
Domani entreranno nella Striscia di Gaza nuovi aiuti umanitari e altri beni di prima necessità, incluso il carburante. Lo ha annunciato un alto funzionario di Hamas, riporta Haaretz. Secondo le indiscrezioni, i mediatori hanno chiesto alla Israel Electric Corporation di prepararsi a riprendere la fornitura di energia elettrica all'enclave palestinese. E' inoltre prevista, a meta' della settimana prossima, la riapertura del valico di Rafah al transito di civili in entrambe le direzioni.
Durante la notte, "truppe statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza": lo scrive Abc News citando due funzionari. La squadra, di 200 unità, arriverà nel fine settimana dagli Stati Uniti e da altre basi in Medio Oriente. L'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale delle forze armate statunitensi, è arrivato ieri in Israele. Secondo le fonti, l'esercito americano istituirà una task force multinazionale, denominata 'Centro di controllo congiunto', che probabilmente includerà anche militari di Egitto, Qatar, Turchia ed Emirati. Un alto funzionario ha detto che "nessuna forza statunitense entrerà a Gaza". La task force sarà guidata dal Comando centrale Usa (Centcom) con sede nella regione e avrà lo scopo di supervisionare l'avanzamento dell'accordo di cessate il fuoco e di contribuire al coordinamento degli aiuti umanitari.