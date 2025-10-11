Gaza, iniziato il rilascio degli ergastolani palestinesi. Ma Hamas insiste su Barghouti

06:47

Attacchi israeliani in Libano, Idf: "Colpiti depositi di Hezbollah"

Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi notturni di Israele, nei quali sono state colpite "strutture civili, con il bilancio di un morto". "Ancora una volta, il Libano meridionale è stato bersaglio di un'aggressione israeliana odiosa contro installazioni civili, senza giustificazione né pretesto", ha dichiarato Aoun. "La gravità è che avviene dopo l'accordo di cessate il fuoco a Gaza". Secondo l'agenzia di stampa nazionale, gli aerei da guerra israeliani "hanno compiuto 10 raid contro depositi di bulldozer ed escavatori".

L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito i siti in cui Hezbollah stava immagazzinando macchinari pesanti da utilizzare "per ricostruire la sua infrastruttura terroristica nel Libano meridionale". Le IDF hanno accusato Hezbollah di operare in un modo che rappresenta "una minaccia per i civili libanesi e usandoli come scudi umani", affermando al contempo che la "posizione" dei macchinari pesanti e il loro utilizzo da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran hanno violato l'accordo di cessate-il-fuoco raggiunto lo scorso novembre.