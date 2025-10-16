Roma, 16 ottobre 2025 – Sono in corso i preparativi con l'Egitto per aprire il valico di Rafah al transito delle persone, ma la data dell'apertura sarà annunciata in un "secondo momento". Lo afferma l'agenzia di aiuti militari israeliana Cogat, secondo quanto scrive il Guardian. Gli aiuti umanitari non passeranno attraverso il valico di Rafah, ma continueranno a entrare nella Striscia attraverso altri passaggi, tra cui quello di Kerem Shalom. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato di aver identificato i resti degli ostaggi Inbar Hayman e Mohammad al-Atrash, i cui corpi sono stati restituiti ieri da Hamas.
Le notizie in diretta
Il canale di notizie qatariota al Arabi riferisce che i mediatori stanno chiedendo agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché abbandoni la questione della restituzione dei corpi degli ostaggi e passi alla fase successiva dei negoziati volti a porre fine ai combattimenti a Gaza. Secondo l'emittente, i mediatori hanno promesso che le squadre egiziane stanno già lavorando per localizzare gli ostaggi e che l'assistenza turca inizierà presto a operare a Gaza per lo stesso scopo. Sempre stando a quanto riferisce al Arabi, i mediatori hanno dichiarato agli Stati Uniti che Hamas sta condividendo tutte le informazioni in suo possesso sulla questione.
La Croce Rossa Internazionale ha trasferito a Gaza i corpi di 30 palestinesi consegnati da Israele, come previsto nell'accordo, in cambio delle due salme trasferite nella notte da Hamas. Lo ha riferito un alto funzionario dell'organizzazione internazionale, sottolineando che al momento non ci sono piani per un'ulteriore consegna di corpi degli ostaggi ma è "tutto in fase di discussione".