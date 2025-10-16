13:14

Il nodo della restituzione delle salme

Il canale di notizie qatariota al Arabi riferisce che i mediatori stanno chiedendo agli Stati Uniti di fare pressione su Israele affinché abbandoni la questione della restituzione dei corpi degli ostaggi e passi alla fase successiva dei negoziati volti a porre fine ai combattimenti a Gaza. Secondo l'emittente, i mediatori hanno promesso che le squadre egiziane stanno già lavorando per localizzare gli ostaggi e che l'assistenza turca inizierà presto a operare a Gaza per lo stesso scopo. Sempre stando a quanto riferisce al Arabi, i mediatori hanno dichiarato agli Stati Uniti che Hamas sta condividendo tutte le informazioni in suo possesso sulla questione.