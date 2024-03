Gaza, le ultime notizie: 10 bimbi morti per fame in pochi giorni. Biden: “Lanceremo aiuti dai jet”

Tel Aviv, 2 marzo 2024 – Mentre sale il bilancio dei morti nella strage per gli aiuti umanitari a Gaza (115 secondo Hamas), il direttore dell'ospedale al-Awda di Jabalia, Mohammed Salha, chiarisce che 8 feriti su 10 sono stati colpiti da proiettili. Il che smentisce la ricostruzione di Israele in base alla quale ci sarebbero stati pochi spari e la maggior parte dei decessi sarebbe avvenuta a causa della calca, per schiacciamento. La situazione nella Striscia è disperata, come ci conferma il portavoce Unicef Jonathan Cricks. Negli ultimi giorni 10 bambini sono morti per fame. “Gli Usa parteciperanno ad una grande operazione” con il lancio di aiuti dai jet, ha annunciato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che lavora a un cessate il fuoco di 6 settimane entro il Ramadan. Ma al momento le bombe non tacciono. Almeno 17 persone sono morte e altre decine rimaste ferite in raid israeliani contro tre abitazioni a Deir al-Balah e a Jabalia.

Bambini di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, il 28 febbraio (Ansa)

