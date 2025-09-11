Gaza news, il Parlamento europeo invita i Paesi Ue a “valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina”

12:02

Accesa discussione tra Trump e Netanyahu sull'attacco israeliano al Qatar

Il Wall Street Journal rivela che Donald Trump ha avuto "una discussione accesa" con Netanyahu sull'attacco israeliano al Qatar. Il presidente Usa avrebbe detto a Netanyahu "che la decisione di colpire i leader politici di Hamas a Doha non è stata saggia. Si è detto arrabbiato quando ha saputo dell'attacco in corso dall'esercito statunitense, anziché da Israele, e che ha colpito il territorio di un altro alleato degli Stati Uniti che stava mediando i negoziati per porre fine alla guerra di Gaza".

