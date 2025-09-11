Gaza news, il Parlamento europeo invita i Paesi Ue a “valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina”

Roma, 11 settembre 2025 - Decisa presa di posizione del Parlamento Europeo che ha chiesto agli stati membri di "valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina". Oggi l'Eurocamera ha approvato, con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti, una risoluzione comune presentata da Verdi, Socialisti e Liberali sulla crisi umanitaria a Gaza. Nella risoluzione si invita al riconoscimento dello Stato di Palestina, "nell'intento di realizzare la soluzione dei due Stati". Il testo, frutto di un compromesso tra i gruppi, non contiene invece una menzione diretta alle responsabilità di genocidio da parte di Israele.
Live
Maggioranza e opposizioni spaccate nel voto sul testo finale della risoluzione dell'Eurocamera su Gaza. Gli alleati di governo hanno votato in tre modi diversi: favorevole alla risoluzione Forza Italia, astenuta Fratelli d'Italia, contraria la Lega. Ma anche il campo largo è finito per dividersi sulla risoluzione, complice, soprattutto l'eliminazione della parola genocidio dal testo finale. Il Pd ha votato a favore della risoluzione, contario il Movimento Cinque Stelle. Leoluca Orlando, unico dei Verdi italiani presente al voto, ha votato anche lui no. Sul fronte Sinistra Italiana dai tabulati risulta astenuta Ilaria Salis.
Il Wall Street Journal rivela che Donald Trump ha avuto "una discussione accesa" con Netanyahu sull'attacco israeliano al Qatar. Il presidente Usa avrebbe detto a Netanyahu "che la decisione di colpire i leader politici di Hamas a Doha non è stata saggia. Si è detto arrabbiato quando ha saputo dell'attacco in corso dall'esercito statunitense, anziché da Israele, e che ha colpito il territorio di un altro alleato degli Stati Uniti che stava mediando i negoziati per porre fine alla guerra di Gaza".
Times of Israel, riprendendo una dichiarazione dell'esercito israeliano, fa sapere che sono 5 le divisioni dell'Idf, composte da decine di migliaia di soldati, pronte a partecipare alla prossima offensiva a Gaza City.
Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa almeno 16 persone, di cui 11 a Gaza City, sono state uccise e altre sono rimaste ferite dall'alba di oggi a causa degli attacchi israeliani in diverse aree della Striscia di Gaza.