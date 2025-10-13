Gaza, Hamas ha iniziato a liberare gli ostaggi israeliani. I primi sette consegnati alla Croce Rossa

Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Esteri
EsteriGaza, Hamas ha iniziato a liberare gli ostaggi israeliani. I primi sette consegnati alla Croce Rossa
13 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
L’annuncio in Piazza degli Ostaggi accolto da un fragoroso applauso. Hamas: "I restanti 13 ostaggi saranno consegnati alle 9". Oggi è atteso anche l'arrivo in Israele di Donald Trump

Per approfondire:

Roma, 13 ottobre 2025 - Hamas ha consegnato i primi sette ostaggi israeliani alla Croce Rossa. L'annuncio è stato dato anche con un altoparlante in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove la folla di parenti e sostenitori è in attesa da ieri notte. Un fragoroso applauso ha accolto l'annuncio. I sette liberati sono Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.

Intanto, secondo l'emittente Al-Araby, l'ala militare di Hamas sta trasferendo altri ostaggi alla Croce Rossa di Gaza City. Oggi è atteso anche l'arrivo in Israele di Donald Trump, per la sua prima visita da quando è tornato alla Casa Bianca.

Live

I primi sette ostaggi israeliani liberati da Hamas: Eitan Mor, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ohel, Gali and Ziv Berman
05:48
Il padre di un ostaggio: "Non lo lasceremo mai nella nostra vita"

 

Il padre di Guy Gilboa-Dalal a Ynet: "Siamo emozionati e felici, stiamo aspettando che arrivi". Aggiungendo: "Lasciamolo tornare a casa e lo abbracceremo e gli diremo che il suo incubo è finalmente finito. Non lo lasceremo mai nella nostra vita".
 

05:31
Hamas: "I restanti 13 ostaggi saranno consegnati alle 9"

Hamas ha fatto sapere che i restanti 13 ostaggi israeliani saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza.
 

Guerra Medio Oriente