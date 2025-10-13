Gaza, Hamas ha iniziato a liberare gli ostaggi israeliani. I primi sette consegnati alla Croce Rossa

Roma, 13 ottobre 2025 - Hamas ha consegnato i primi sette ostaggi israeliani alla Croce Rossa. L'annuncio è stato dato anche con un altoparlante in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove la folla di parenti e sostenitori è in attesa da ieri notte. Un fragoroso applauso ha accolto l'annuncio. I sette liberati sono Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.
Intanto, secondo l'emittente Al-Araby, l'ala militare di Hamas sta trasferendo altri ostaggi alla Croce Rossa di Gaza City. Oggi è atteso anche l'arrivo in Israele di Donald Trump, per la sua prima visita da quando è tornato alla Casa Bianca.
Live
Il padre di Guy Gilboa-Dalal a Ynet: "Siamo emozionati e felici, stiamo aspettando che arrivi". Aggiungendo: "Lasciamolo tornare a casa e lo abbracceremo e gli diremo che il suo incubo è finalmente finito. Non lo lasceremo mai nella nostra vita".
Hamas ha fatto sapere che i restanti 13 ostaggi israeliani saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza.