Gaza news oggi, in Israele arriva Rubio. Ex comandante Idf: “Oltre 200 mila palestinesi morti o feriti. Abbiamo tolto i guanti fin dall’inizio”

Sabato 13 Settembre 2025

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
EsteriGaza news oggi, in Israele arriva Rubio. Ex comandante Idf: “Oltre 200 mila palestinesi morti o feriti. Abbiamo tolto i guanti fin dall’inizio”
13 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Il Segretario di Stato Usa discuterà della guerra contro Hamas e in generale della sicurezza nella regione. Ex capo di stato maggiore israeliano: “Operazioni mai frenate da pareri legali”. Dopo minaccia di evacuazione forzata Idf bombarda due scuole-rifugio nel campo profughi di Shati, nel nord della Striscia

Per approfondire:

Roma, 13 settembre 2025 - Mentre le Idf continuano a lanciare appelli in arabo ai residenti di Gaza City invitandoli a lasciare la città e a dirigersi verso "l'area umanitaria di Al-Mawasi e le aree aperte nei campi centrali" dove ricevere un'assistenza umanitaria migliore, in Israele arriva il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che oggi inizia una visita di cinque giorni in Medio Oriente e nel Regno Unito, che si concluderà il 18 settembre. In Israele Rubio illustrerà le priorità di Washington nel conflitto con Hamas e le questioni relative alla sicurezza in Medio Oriente.

Intanto un ex comandante dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, ha parlato chiaro: nel conflitto più di 200.000 palestinesi sono stati uccisi o feriti. E mai una volta nel corso del conflitto le operazioni militari sono state frenate da pareri legali, si legge sul Guardian che cita media israeliani. Halevi ha guidato le Forze di difesa israeliane per i primi 17 mesi della guerra e si è dimesso dall'incarico di capo di stato maggiore a marzo. La sua è la prima stima israeliana che si avvicina alle cifre fornite dal Ministero della Salute di Gaza, che i funzionari israeliani hanno spesso liquidato come propaganda di Hamas. Per Halevi Israele avrebbe dovuto adottare una linea più dura a Gaza prima dell'attacco del 7 ottobre, ammettendo la dura reazione: "Questa non è una guerra gentile. Abbiamo tolto i guanti fin dal primo minuto. Purtroppo non prima".

Live

Carri armati israeliani nella Striscia di Gaza
Carri armati israeliani nella Striscia di Gaza
09:00
Al Jazeera: Israele ha bombardato 2 scuole Unrwa trasformate in rifugi

L'esercito israeliano ha bombardato due scuole gestite dall'Unrwa e trasformate in rifugi nel campo profughi di Shati, nel nord della Striscia di Gaza. Prima dell'attacco l'Idf aveva minacciato l'evacuazione forzata.

08:59
Al Jazeera: 4 palestinesi richiedenti aiuti sono stati uccisi 

Quattro palestinesi richiedenti aiuti sono morti nella Striscia di Gaza centrale vittime di un raid  dell'esercito israeliano, riferisce al Jazeera. Nell'attacco sono rimaste ferite tre persone. 
 

08:48
Idf: oltre 250 mila persone hanno lasciato Gaza

L'Idf ha fatto sapere che oltre 250.000 persone hanno lasciato Gaza City. 
 

08:25
Cnn: "Dall'annuncio di voler occupare Gaza 1.800 edifici della città sono stati distrutti o danneggiati" dall'Idf

Dopo l'annuncio di Israele di voler conquistare Gaza City, l'Idf ha distrutto o danneggiato più di 1.800 edifici all'interno e nei dintorni della città, si scopre da un'analisi della Cnn. Le immagini satellitari scattate da Planet Labs il 5 settembre mostrano demolizioni su larga scala, principalmente di edifici residenziali, rispetto alle immagini scattate il 9 agosto, un giorno dopo l'approvazione della nuova offensiva da parte di Israele.  La maggior parte delle distruzioni sembra concentrata nell'area di Zeitoun, a sud del centro città.
 

08:25
Al Jazeera: "Almeno 11 palestinesi uccisi dall'alba di oggi"

Sono circa 11 i palestinesi stati uccisi in raid israeliani nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo rende noto Al-Jazeera, citando fonti mediche. 
 

