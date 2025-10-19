Gaza news, Usa: “Hamas prepara attacco contro i civili della Striscia”. Ma i miliziani: “Sono bande finanziate da Israele”. Netanyahu: “Mi ricandido”

Roma, 19 ottobre 2025 - Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza, è l'allarme lanciato nella notte dal Dipartimento di Stato Usa. Washington, che afferma di essere in possesso di "informazioni credibili", "ha informato i Paesi garanti dell'accordo di pace per Gaza (Qatar, Turchia ed Egitto)" indicando un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva avvertito i miliziani palestinesi: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza non avremo altra scelta se non quella di entrare e ucciderli". Ma il gruppo estremista di Gaza ha respinto l'accusa, spiegando che in precedenza aveva attaccato a quelle che ha definito "bande criminali armate e finanziate" da Israele e di aver agito secondo "leggi chiare" e che erano necessarie per il mantenimento della sicurezza a Gaza. Intanto, dopo il successo dell'accordo raggiunto, e la consacrazione a buon premier ricevuta da Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato ieri sera la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle elezioni legislative del 2026, convinto di poter vincere.

Miliziani delle Brigate Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas