Gaza news, Usa: “Hamas prepara attacco contro i civili della Striscia”. Ma i miliziani: “Sono bande finanziate da Israele”. Netanyahu: “Mi ricandido”

Roma, 19 ottobre 2025 - Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza, è l'allarme lanciato nella notte dal Dipartimento di Stato Usa. Washington, che afferma di essere in possesso di "informazioni credibili", "ha informato i Paesi garanti dell'accordo di pace per Gaza (Qatar, Turchia ed Egitto)" indicando un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva avvertito i miliziani palestinesi: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza non avremo altra scelta se non quella di entrare e ucciderli". Ma il gruppo estremista di Gaza ha respinto l'accusa, spiegando che in precedenza aveva attaccato a quelle che ha definito "bande criminali armate e finanziate" da Israele e di aver agito secondo "leggi chiare" e che erano necessarie per il mantenimento della sicurezza a Gaza. Intanto, dopo il successo dell'accordo raggiunto, e la consacrazione a buon premier ricevuta da Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato ieri sera la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle elezioni legislative del 2026, convinto di poter vincere.
Live
"Mio fratello Marwan è come il popolo palestinese, non lo spezzeranno a forza di botte. Però in carcere possono ucciderlo, siamo molto preoccupati" è quanto affermanto da Muqbel Barghouti, 59 anni, fratello minore del più popolare leader palestinese, a a La Repubblica. I palestinesi liberati hanno detto che Marwan ha subito 5 attentati.
Rafah è sotto attacco aereo di Israele perché le Idf ritengono che Hamas abbia violato la tregua attaccando le truppe israeliane, riferisce il quotidiano Times of Israel. L'Idf non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Da quanto si apprende dalla stampa locale alcuni non meglio identificati "agenti terroristici" nella Striscia di Gaza hanno lanciato un attacco contro le forze israeliane a Rafah, spingendo l'Idf a dare il via ad attacchi aerei nella zona.
Le Idf hanno iniziato a delimitare la Linea Gialla, cioè fino a dove l'esercito si è ritirato in base ai termini dell'attuale cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Venerdì scorso, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva annunciato di aver ordinato l'installazione di segnali per demarcare la linea che serviranno "da avvertimento ai terroristi di Hamas e ai residenti di Gaza che qualsiasi violazione o tentativo di attraversare la linea sarà accolto con il fuoco". Già diversi palstinesi sono stati uccisi per aver attraversato la Linea Gialla, riportano i media.
Hamas ha restituito all'Idf altri due corpi di ostaggi israeliani morti in prigionia. Uno dei due corpi riconsagnati è di Ronen Tommy Engel, ucciso da terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023, quando uscì di casa per difendere la sua famiglia dall'attacco, e il suo corpo venne portato nella Striscia di Gaza.