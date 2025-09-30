Martedì 30 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Gaza, le news di oggi. Hamas valuta il piano Usa. Trump: "Hanno 3 o 4 giorni per rispondere"
30 set 2025
30 set 2025
REDAZIONE ESTERI
REDAZIONE ESTERI

Il Qatar annuncia una riunione stasera con l’organizzazione islamista e la Turchia. Una fonte a Sky Arabia: “Sono vicini ad accettare il piano americano”

Gaza, persone raccolgono aiuti umanitari (Ansa)

Roma, 30 settembre 2025 – Il Qatar annuncia un incontro stasera con Hamas per discutere il piano Trump su Gaza, alla presenza di rappresentanti della Turchia. Il presidente americano intanto avvisa che l'organizzazione islamista ha “3 o 4 giorni per rispondere”. Un'auto ha speronato dei civili israeliani ad al Khader, a sud di Gerusalemme, in Cisgiordania, ferendo due adolescenti: il sospetto terrorista è poi uscito dal veicolo con un coltello in mano e sarebbe stato 'neutralizzato' da un civile, riferiscono i media israeliani.

Il capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa

Le notizie in diretta

14:08
"Hamas vicina ad accettare il piano Trump"

Secondo diverse fonti palestinesi, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sono propense ad accettare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia. Una fonte vicina a Hamas ha rivelato a Sky News Arabia che "il movimento è vicino ad accettare il piano di Trump". Hamas "ha richiesto una serie di chiarimenti al mediatore del Qatar sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che Netanyahu avrà ricevuto gli ostaggi israeliani, sul calendario del ritiro dell'Idf, sulla portata del ritiro e sulle garanzie contro futuri attacchi ai leader del movimento all'estero".

13:45
L'ultimatum di Trump

Il presidente Usa Donald Trump ha avvertito che Hamas ha "tre o quattro giorni" per rispondere al piano da lui presentato ieri alla Casa Bianca per mettere fine alla guerra a Gaza e ottenere la liberazione degli ostaggi.

13:43
Starmer: il piano per Gaza porti a due Stati

Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito dinanzi al congresso laburista di Liverpool il pieno appoggio del suo governo al "piano di pace" di Donald Trump per la Striscia di Gaza, invitando "entrambe le parti" ad accettarlo con la cessazione delle ostilità, la liberazione degli ostaggi, la ripresa degli aiuti umanitari. Si tratta - ha proseguito - di rilanciare "la speranza nella soluzione dei due Stati". "Con uno Stato d'Israele sicuro e accanto a uno Stato di Palestina che ora il Regno Unito orgogliosamente riconosce", ha sottolineato suscitando un applauso dei militanti del Labour.

© Riproduzione riservata